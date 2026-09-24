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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,16 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,29 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,65 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor und die Stabilisierung der Rheinmetall-Aktie um 1.000 Euro. Diskutiert werden mögliche neue Kursziele nach einer Konferenz mit Berenberg und Goldman Sachs sowie die Frage, ob Großaufträge trotz bereits über 80 Mrd. Euro Auftragsbestand den Kurs drehen können. Zusätzliche Aufträge könnten Auslastung und Gewinne deutlich erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    RWE
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,01 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,54 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache und nervöse Kursentwicklung der Münchener Rück. Diskutiert werden ein möglicher weiterer Rückgang bis hin zu einem allgemeinen Crash sowie die Marke von 500 Euro als mögliche Unterstützung. Bei Zinserhöhungen stehen kurzfristige Buchverluste bestehender Anleihen den langfristig höheren Wiederanlage- und Zinserträgen gegenüber. Einige sehen deshalb eher Vorteile für das Rückversicherungsgeschäft, andere befürchten Belastungen bei notwendigem Verkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,07 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

    Allianz
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,41 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Allianz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf rund 410,60 € (−4,8 %). Als Ursachen gelten Gewinnmitnahmen, technische Verkäufe nach gebrochenen Marken und die auslaufende Unterstützung durch das fast ausgeschöpfte Aktienrückkaufprogramm. Als Unterstützungen werden 390–400 € genannt; dort liegen Kauflimits. Die Bewertung wird unterschiedlich gesehen: DZ Bank nennt 495 € fairen Wert, andere Analysten sehen die Aktie eher fair bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 39,13% PUT: 60,87%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,74 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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