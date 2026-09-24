Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,13 %
Performance 1M: -25,24 %
Tagesperformance: -3,81 %
Performance 1M: +9,36 %
Tagesperformance: +3,60 %
Performance 1M: +6,79 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -15,39 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,10 %
Performance 1M: +4,16 %
Tagesperformance: -2,92 %
Performance 1M: +10,65 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: -5,24 %
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Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: +3,39 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -2,46 %
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: -2,99 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: -3,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: -5,52 %
Tagesperformance: +2,06 %
Performance 1M: +5,07 %