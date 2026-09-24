Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nordex-Konsolidierung um 40,72 Euro und den Widerstand bei 41,50 Euro. Diskutiert werden ein möglicher Ausbruch, Short-Eindeckungen und die Q3-Zahlen als Impuls. Optimisten verweisen auf volle Auftragsbücher bis 2028, wachsende margenstarke Serviceumsätze, Chancen in Türkei und USA sowie Onshore-Windkraft. Kritisch gesehen werden der Offshore-Rückzug von BP und Analystenziele um 36 Euro.