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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,63 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nordex-Konsolidierung um 40,72 Euro und den Widerstand bei 41,50 Euro. Diskutiert werden ein möglicher Ausbruch, Short-Eindeckungen und die Q3-Zahlen als Impuls. Optimisten verweisen auf volle Auftragsbücher bis 2028, wachsende margenstarke Serviceumsätze, Chancen in Türkei und USA sowie Onshore-Windkraft. Kritisch gesehen werden der Offshore-Rückzug von BP und Analystenziele um 36 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 2
    Performance 1M: -25,24 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 3
    Performance 1M: +9,36 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: -15,39 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der HENSOLDT-Aktie im Zuge eines breiten Ausverkaufs und der nachlassenden Rüstungsrally. Diskutiert werden eine mögliche Seitwärtsbewegung um 70 Euro sowie ein weiterer Rückgang bis 60 Euro. Aufträge, Kooperationen und Fundamentaldaten stützten den Kurs zuletzt kaum; Anleger warten auf Belege durch kommende Zahlen. Als Einflussfaktoren gelten zudem Unsicherheit über Rüstungsentscheidungen und geopolitische Entwicklungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,16 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,65 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,24 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Entwicklung der TeamViewer-Aktie vor den Q3-Zahlen. Diskutiert werden ein deutlich höheres EPS, aber möglicherweise stagnierendes Wachstum und ein noch nicht überzeugender ARR. Einige sehen die Aktie wegen positiver Perspektiven und Kooperationen mit Kontron, 1E und ServiceNow unterbewertet. Kritisiert werden weiter Vorstandschef Steil und das frühere Manchester-United-Sponsoring als Belastung für Vertrauen und Bewertung. Zudem werden Short-Aktivitäten, ein mögliches ARP und spätere Wachstumseffekte durch Großprojekte thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +3,39 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,46 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,99 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 12
    Performance 1M: -3,84 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios starken Geschäftsabschluss, die EBITDA-Prognose von 210–250 Mio. Euro und den geplanten Schuldenabbau. Der Free Cashflow von über 160 Mio. Euro wird positiv bewertet, die Steuerquote von 47,7 % jedoch kritisch gesehen. Einige erwarten Kurse von 26–28 Euro und weiteres Aufwärtspotenzial, während charttechnisch ein Ausbruch aus dem Dreieck nach unten bis zum 0,618-Fibonacci-Niveau möglich erscheint. Zudem werden LNG-Nachfrage sowie Öl- und Raffineriepreise diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,52 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,07 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

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