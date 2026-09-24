Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 24.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 2
Performance 1M: -11,65 %
Performance 1M: -11,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor und die Stabilisierung der Rheinmetall-Aktie um 1.000 Euro. Diskutiert werden mögliche neue Kursziele nach einer Konferenz mit Berenberg und Goldman Sachs sowie die Frage, ob Großaufträge trotz bereits über 80 Mrd. Euro Auftragsbestand den Kurs drehen können. Zusätzliche Aufträge könnten Auslastung und Gewinne deutlich erhöhen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 3
Performance 1M: -11,10 %
Performance 1M: -11,10 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -2,54 %
Performance 1M: -2,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache und nervöse Kursentwicklung der Münchener Rück. Diskutiert werden ein möglicher weiterer Rückgang bis hin zu einem allgemeinen Crash sowie die Marke von 500 Euro als mögliche Unterstützung. Bei Zinserhöhungen stehen kurzfristige Buchverluste bestehender Anleihen den langfristig höheren Wiederanlage- und Zinserträgen gegenüber. Einige sehen deshalb eher Vorteile für das Rückversicherungsgeschäft, andere befürchten Belastungen bei notwendigem Verkauf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Münchener Rück eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -8,33 %
Performance 1M: -8,33 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte