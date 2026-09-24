Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Die Kursverluste vom Vortag haben sich damit nicht fortgesetzt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1378 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1367 (Mittwoch: 1,1411) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8797 (0,8763) Euro.

Überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Euro nur zeitweise etwas Kursauftrieb verleihen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima für September ist besser als am Markt erwartet ausgefallen.