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    Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro notiert bei 1,1378 Dollar nahezu unverändert
    • Starke Ifo-Daten geben dem Euro kurzzeitig Auftrieb
    • US-Dollar bleibt wegen Fed-Spekulationen stark
    Devisen - Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Die Kursverluste vom Vortag haben sich damit nicht fortgesetzt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1378 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1367 (Mittwoch: 1,1411) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8797 (0,8763) Euro.

    Überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Euro nur zeitweise etwas Kursauftrieb verleihen. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung in den Unternehmen weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima für September ist besser als am Markt erwartet ausgefallen.

    Belastet wurde der Euro weiterhin durch eine Kursstärke des US-Dollar, der durch die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gestützt wurde. Vor allem der jüngste Anstieg der Ölpreise schürte am Devisenmarkt Inflationssorgen und damit die Erwartung an einen erneuten Zinsschritt, nachdem die Fed die Leitzinsen bereits in der vergangenen Woche angehoben hatte.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85986 (0,85950) britische Pfund, 180,57 (180,20) japanische Yen und 0,9409 (0,9390) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.267 Dollar. Das waren rund 20 Dollar weniger als am Vortag./jkr/nas





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