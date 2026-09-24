DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 212 auf Tradegate (24. September 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +32,14 %/+65,17 % bedeutet.