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    ANALYSE-FLASH

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    DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt McDonald's-Fair-Value auf 300 Dollar
    • Kaufempfehlung trotz schwachem Konsumumfeld
    • Strategie Next soll Wachstum und Produktivität steigern
    ANALYSE-FLASH - DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen'
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach einem Investorentag von 330 auf 300 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Vor dem Hintergrund eines inflationsbedingt eingetru?btem Konsumumfelds ziele das unter dem Namen "Next" vorgestellte Strategiepaket auf nachhaltiges Wachstum durch Marktanteilsgewinne und eine höhere Produktivität der Fast-Food-Restaurants ab, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorgestellten Maßnahmen seien innvoll, auch wenn das Investitionsprogramm zunächst belasten sollte. Sie glaubt aber, dass sich dies letzlich auszahlen wird./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 212 auf Tradegate (24. September 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +32,14 %/+65,17 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst:
    Kursziel: 300 US-Dollar

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