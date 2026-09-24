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    Kredit von Ausrüster Nike für neue Frauen-Bundesliga

    Für Sie zusammengefasst
    • Frauen-Bundesliga kann 15 Millionen Euro aufnehmen
    • Nike bietet Kreditlinie zu 1,5 Prozent Zinsen
    • FBL übernimmt ab 2027 allein die Bundesliga
    Kredit von Ausrüster Nike für neue Frauen-Bundesliga
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vom 1. Juli 2027 an selbstständige Frauenfußball-Bundesliga kann einen Kredit von bis zu 15 Millionen Euro bei Ausrüster Nike aufnehmen. Dies geht aus einem Schreiben der neu gegründeten FBL an die Clubs hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Das Unternehmen habe seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dem FBL e.V. eine flexible Kreditlinie über die genannte Summe zu einem Zinssatz von 1,5 Prozent pro Jahr einzuräumen. Zuerst hatte "Bild" darüber berichtet. Diese Kreditmöglichkeit eröffne der Frauen-Bundesliga "einen erheblichen Finanzierungsspielraum für ihre Aufbau- und Entwicklungsphase", heißt es in dem Papier.

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    Adidas -Darlehen für Männer ungleich höher

    Die Partnerschaft des Deutschen Fußball-Bundes mit Adidas endet in diesem Jahr. Ab 2027 rüstet Nike die Nationalmannschaften aus. Im vergangenen April war bekanntgeworden, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) sich von Adidas bis zu 100 Millionen Euro leihen kann. Der Sportartikelhersteller stellt dem Ligaverband der Männer dafür einen entsprechenden Darlehensrahmen zur Verfügung.

    Die Frauen-Bundesliga wird vom kommendem Sommer an nicht mehr vom DFB organisiert. Die Ausgliederung hatte der digital abgehaltene außerordentliche DFB-Bundestag vergangene Woche einstimmig beschlossen. Damit ist der im vergangenen Dezember gegründete Ligaverband (FBL e.V.), der schon jetzt die Interessen der 14 Erstligisten vertritt, ab der Saison 2027/28 allein für die Bundesliga verantwortlich.

    Der DFB verständigte sich mit der FBL auf einen Pacht- und einen Grundlagenvertrag, der die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Verbänden regelt./ujo/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 31,37 auf Tradegate (24. September 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +39,91 %/+60,90 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile und zuletzt wieder rückläufige Kursentwicklung der adidas-Aktie. Anleger berichten von hohen Buchverlusten und Einstiegen um 160 Euro, zeigen sich teils dennoch zuversichtlich. Als mögliche Grundlage für eine Erholung werden die starke Marke und die Produktpipeline genannt; zugleich bestehen Zweifel am Turnaround. Einzelne Beiträge erwarten langfristig deutlich höhere Kurse bis 1.000 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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