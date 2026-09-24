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    Hitachi Solutions erhält die Auszeichnung „Microsoft AI Business Solutions Inner Circle" für den Zeitraum 2026-2027.

    Hitachi Solutions wird von Microsoft für herausragende Vertriebserfolge und Innovationen ausgezeichnet.

    IRVINE, Kalifornien, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Solutions wurde für die Microsoft-Inner-Circle-Mitgliedschaft 2026–2027 im Bereich KI-Geschäftslösungen ausgewählt. Die Mitgliedschaft im „Inner Circle" basiert auf Vertriebserfolgen, durch die Hitachi Solutions in die Spitzengruppe des globalen Partnernetzwerks Microsoft's AI Business Solutions von Microsoft aufsteigt. Es ist allgemein anerkannt, dass Mitglieder des „Inner Circle" Spitzenleistungen erbringen, indem sie wertvolle und innovative Lösungen liefern, die Organisationen zu herausragenden Erfolgen verhelfen.

    Hitachi Solutions

    Inner Circle-Mitglieder werden zum Inner Circle Summit im Frühjahr 2027 sowie zu virtuellen Treffen zwischen September 2026 und Juni 2027 eingeladen. Dort haben sie die einmalige Gelegenheit, Strategien mit Führungskräften von Microsoft und anderen Inner Circle-Partnern zu erörtern, mehr über die Roadmaps und Zukunftspläne von Microsoft zu erfahren, starke Kontakte auf Führungsebene zu knüpfen und gemeinsam Best Practices zu entwickeln.

    Hitachi Solutions ist ein globaler Partner für Geschäftstransformation und einer der führenden strategischen Partner von Microsoft. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, das Potenzial von Daten, KI, Cloud und Geschäftsanwendungen zu nutzen, um bedeutende Veränderungen voranzutreiben. Gestützt auf die Größe, Innovationskraft, Tradition und Branchenexpertise der gesamten Hitachi Group verfügen wir über die einzigartige Fähigkeit, den technologischen Wandel mit konkreten geschäftlichen Herausforderungen zu verknüpfen. Die diesjährige Inner-Circle-Auszeichnung markiert unser 23. Jahr im Inner Circle und reiht sich ein in unsere insgesamt 59 Auszeichnungen als Microsoft Partner of the Year Awards.

    „Unternehmen auf der ganzen Welt gehen über KI-Experimente hinaus und suchen nach praktischen Wegen, um mit KI, Copilot und autonomen Agenten messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen", sagte Roger Lvin, Chief Executive Officer von Hitachi Solutions America, Ltd. „Die Aufnahme in den Microsoft AI Business Solutions Inner Circle spiegelt den Einfluss wider, den unsere Teams gemeinsam mit Microsoft ausüben, um Kunden dabei zu helfen, Geschäftsprozesse neu zu gestalten, ihre Mitarbeiter zu befähigen und die KI-getriebene Transformation selbstbewusst voranzutreiben. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre KI-Ziele in konkrete Ergebnisse umzusetzen und die Einführung intelligenter, agentengestützter Unternehmen zu beschleunigen."

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