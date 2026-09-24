Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.251,22USD pro Feinunze und notiert damit -0,92 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,21USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,97 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,12USD und verzeichnet ein Minus von -1,26 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,30USD und verzeichnet ein Plus von +3,87 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.263,50USD
|+0,08 %
|Platin
|1.735,00USD
|-0,72 %
|Aluminium
|3.228,08USD
|0,00 %
|Erdgas
|3,304USD
|+4,62 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.09.26, 17:29 Uhr.