Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.251,22USD pro Feinunze und notiert damit -0,92 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,21USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,97 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,12USD und verzeichnet ein Minus von -1,26 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,30USD und verzeichnet ein Plus von +3,87 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.263,50 USD +0,08 % Platin 1.735,00 USD -0,72 % Aluminium 3.228,08 USD 0,00 % Erdgas 3,304 USD +4,62 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.09.26, 17:29 Uhr.