Dein Depot ist in Gefahr! Warum der Ausverkauf bald startet!?
Was bedeutet das für Aktien? Außerdem schauen wir auf Volkswagens Probleme, erste positive Signale aus der Zusammenarbeit mit Xpeng und die Warnsignale in den AnFin-Charts.
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