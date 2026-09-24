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    Xi-Besuch

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    Trump stellt 'Entscheidungen' zu KI in Aussicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kündigt Entscheidungen zu KI mit China an
    • Sicherheit, Technologie und KI werden erörtert
    • USA und China konkurrieren um die KI-Führung
    Xi-Besuch - Trump stellt 'Entscheidungen' zu KI in Aussicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping "Entscheidungen" im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Während des Besuchs werde man Fragen im Kontext von Sicherheit, Technologie und KI erörtern, sagte Trump bei der Begrüßung Xis im Weißen Haus. Der US-Präsident verwendete anstelle von KI den Begriff "Superintelligenz", den er als Ersatz nutzt.

    Trump sagte: "Die Entscheidungen, die wir heute in diesen Bereichen treffen, können den Frieden und den Wohlstand für Jahrzehnte fördern."

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    Die USA und China liefern sich einen globalen Wettbewerb um den ersten Platz bei der KI-Technologie./rin/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 672,9 auf Tradegate (24. September 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +79,91 %/+89,86 % bedeutet.





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