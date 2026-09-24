Der Börsen-Tag
DAX hält sich, Nebenwerte stürzen ab: So laufen die Indizes heute
Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während der DAX moderat nachgibt, geraten Nebenwerte und Technologietitel stärker unter Druck – auch in den USA dominieren rote Vorzeichen.
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Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte stärkere Abschläge, während sich die Standardwerte im DAX vergleichsweise stabil halten. Der DAX steht aktuell bei 25.274,66 Punkten und verliert 0,32 Prozent. Damit hält sich der deutsche Leitindex im Rahmen eines moderaten Rückgangs. Deutlich schwächer zeigen sich hingegen die Indizes für mittelgroße und kleinere Unternehmen: Der MDAX fällt um 1,04 Prozent auf 30.806,15 Punkte, der SDAX gibt sogar 1,39 Prozent auf 18.083,10 Punkte nach. Auch der TecDAX, der die großen Technologiewerte bündelt, liegt mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 3.954,99 Punkten klar im negativen Terrain. In den USA zeigt sich ein ähnliches Bild mit flächendeckenden Kursverlusten, wenn auch in moderater Ausprägung. Der US-Leitindex US 30 notiert bei 51.142,14 Punkten und liegt 0,70 Prozent im Minus. Der breiter gefasste US 500 steht bei 7.663,57 Punkten und verliert 0,56 Prozent. Damit fällt die Korrektur bei deutschen Neben- und Technologiewerten heute stärker aus als bei den Standardwerten im DAX. In den USA sind die Rückgänge etwas gleichmäßiger verteilt, bleiben aber insgesamt auf einem ähnlichen, leicht schwächeren Niveau wie die Verluste im deutschen Leitindex.
DAX: Beiersdorf vorn, Infineon am EndeIm DAX führten Beiersdorf mit einem Plus von 2,48 Prozent, Qiagen mit 2,17 Prozent und die Münchener Rück mit 1,95 Prozent. Auf der Verliererseite standen Rheinmetall mit minus 3,35 Prozent, Scout24 mit minus 3,45 Prozent und Infineon Technologies mit minus 3,99 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lag damit eine Differenz von 6,47 Prozentpunkten.
MDAX: Sartorius Vz. gewinnt, Nordex verliertSartorius Vz. legte im MDAX um 3,95 Prozent zu und war damit der stärkste Wert. Dahinter folgten IONOS Group mit 2,05 Prozent und Salzgitter mit 1,55 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich RENK Group mit minus 4,05 Prozent, Schaeffler mit minus 5,48 Prozent und Nordex mit minus 5,98 Prozent. Der Abstand zwischen Top- und Flopwert betrug 9,93 Prozentpunkte.
SDAX: Medios mit deutlichem KursplusIm SDAX setzte sich Medios mit einem Plus von 7,60 Prozent an die Spitze. Carl Zeiss Meditec stieg um 3,60 Prozent, SCHOTT Pharma um 3,57 Prozent. Bei den schwächsten Werten verzeichnete Basler ein Minus von 6,48 Prozent. LPKF Laser & Electronics büßte 8,23 Prozent ein, Secunet Security Networks sogar 8,87 Prozent. Damit lagen zwischen Medios und Secunet 16,47 Prozentpunkte.
TecDAX: Technologie- und Medizintechnikwerte gefragtSartorius Vz. war auch im TecDAX mit einem Plus von 3,95 Prozent der stärkste Wert. Carl Zeiss Meditec gewann 3,60 Prozent, Qiagen 2,17 Prozent. Auf der schwachen Seite standen Jenoptik mit minus 4,05 Prozent, OHB mit minus 4,39 Prozent und Nordex mit minus 5,98 Prozent. Die Spannweite zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert belief sich auf 9,93 Prozentpunkte.
US 30: Verizon an der SpitzeIm US 30 führte Verizon Communications mit einem Plus von 1,92 Prozent vor Salesforce mit 1,75 Prozent und Walt Disney mit 1,25 Prozent. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel Salesforce, Walt Disney und Travelers Companies lagen ebenfalls im positiven Bereich: Salesforce gewann 1,75 Prozent, Walt Disney 1,25 Prozent und Travelers Companies 1,23 Prozent. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten dieser Werte lagen lediglich 0,69 Prozentpunkte.
US 500: Charles River Laboratories stärkster WertIm US 500 erzielte Charles River Laboratories International mit einem Plus von 4,60 Prozent den größten Zuwachs. GoDaddy Registered (A) stieg um 3,76 Prozent, Valero Energy um 3,56 Prozent. Die geringsten Kursgewinne entfielen auf Ross Stores mit 0,37 Prozent, Johnson & Johnson mit 0,36 Prozent und O'Reilly Automotive mit 0,34 Prozent. Der Abstand zwischen Charles River Laboratories International und O'Reilly Automotive betrug 4,26 Prozentpunkte.
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