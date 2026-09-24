Schaeffler Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,97 % - 24.09.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Schaeffler insgesamt ein Minus von -27,46 % zu verkraften.

Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 6,5400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,97 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,4150 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für Schaeffler: Nach einem Rückgang von -3,00 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Schaeffler -16,88 % verloren.

Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,98 %.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,26 % 1 Monat -14,73 % 3 Monate -27,46 % 1 Jahr +18,84 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 24.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,20 Mrd.EUR € wert.

Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während der DAX moderat nachgibt, geraten Nebenwerte und Technologietitel stärker unter Druck – auch in den USA dominieren rote Vorzeichen.

Lohnt sich ein Investment in die Schaeffler Aktie?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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