Epanko-Check zeigt: 20 % mehr Produktion möglich
Das Epanko-Graphitprojekt steht vor einem möglichen Kapazitätssprung: Eine Überprüfung zeigt Chancen für mehr Output, niedrigere Kosten und höhere Effizienz – bei begrenztem Mehraufwand.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Eine Value-Engineering-Überprüfung identifizierte für das Epanko-Graphitprojekt eine mögliche Steigerung der Produktionskapazität in Phase 1 um 20 % von 73.000 auf 87.600 Tonnen pro Jahr.
- Die Produktionssteigerung soll mit begrenzten Anpassungen am bestehenden Anlagendesign und ohne Erhöhung des ursprünglichen Anfangskapitals von 12 Mio. US-Dollar möglich sein; die zusätzlichen Investitionskosten werden auf rund 12 Mio. US-Dollar geschätzt und liegen innerhalb der BFS-Rückstellungen.
- Die C1-Betriebskosten könnten in den ersten zehn Jahren um 5,8 % auf etwa 512,3 US-Dollar je Tonne sinken; die AISC würden im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 4,4 % auf rund 610,8 US-Dollar je Tonne zurückgehen.
- Die aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) mit 73.000 Tonnen Jahreskapazität bleibt vorerst Grundlage für Projektentwicklung, Finanzierung und Fremdkapitalaufnahme; die mögliche Kapazität von 87.600 Tonnen ist noch nicht endgültig beschlossen.
- Die vorhandenen Erzreserven bleiben unverändert bei 16,7 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen TGC-Gehalt von 8,2 %; bei höherem Durchsatz würde sich die geplante Lebensdauer der Mine von 22 auf etwa 20 Jahre verkürzen.
- Die höhere Produktion könnte die Errichtung einer einzigen HFfree-Reinigungsanlage für Batterie-Anodenmaterial mit 25.000 Tonnen Jahreskapazität ermöglichen. Die 20 %-Steigerung ist jedoch nur eine vorläufige Optimierungsstudie, nicht unabhängig geprüft und noch keine belastbare Machbarkeitsstudie; aktualisierte NPV- oder IRR-Werte liegen bislang nicht vor.
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