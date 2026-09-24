Brockhaus Technologies: Aktienrückkauf über 90 Mio. € gestartet
Brockhaus Technologies startet ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm und bietet Anlegern eine attraktive Prämie auf den aktuellen Börsenkurs.
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- Brockhaus Technologies AG startet ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über rund 90 Mio. Euro und will bis zu 3.592.000 eigene Aktien erwerben.
- Der Angebotspreis beträgt 25,00 Euro je Aktie; dies entspricht einem Aufschlag von 18,86 % auf den Referenzkurs von 21,03 Euro.
- Die Annahmefrist läuft vom 28. September 2026, 00:00 Uhr, bis zum 9. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ).
- Für die Teilnahme gilt ein Andienungsverhältnis von 3:1: Drei Andienungsrechte berechtigen zur Einreichung einer Aktie.
- Die Andienungsrechte können vom 30. September bis zum 6. Oktober 2026 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, gekauft oder verkauft werden.
- Das Rückkaufprogramm basiert auf einem Hauptversammlungsbeschluss vom 19. August 2026 zur Kapitalherabsetzung durch Einziehung der erworbenen Aktien; weitere Details stehen in der Angebotsunterlage.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,50 %
im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,600EUR das entspricht einem Plus von +2,49 % seit der Veröffentlichung.
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