Sartorius Vz. Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 24.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Sartorius Vz.. Mit einer Performance von +4,71 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Sartorius Vz. Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,32 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,71 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Sartorius Vz. Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Auf Wochensicht steht bei der Sartorius Vz. Aktie damit ein Gewinn von +9,55 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sartorius Vz. um +1,94 % gewonnen.

Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,40 %.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,55 % 1 Monat +7,74 % 3 Monate +24,14 % 1 Jahr +21,10 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 24.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,88 Mrd.EUR € wert.

Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während der DAX moderat nachgibt, geraten Nebenwerte und Technologietitel stärker unter Druck – auch in den USA dominieren rote Vorzeichen.

Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im TecDAX.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,27 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,31 %. Merck notiert im Plus, mit +0,68 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,65 % zu Waters Corporation notiert im Plus, mit +2,81 %.

Lohnt sich ein Investment in die Sartorius Vz. Aktie?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.