Marktgeflüster
Das Kreditereignis beginnt mit Oracle: Zinsen killen KI-Blase!
Die steigenden Zinsen sind ein zentraler Treiber für die platzende Investitions-Blase bei KI: denn Zeit ist Geld, und Geld wird immer teurer
Oracle erklärt "Force Majeure" für ein Datencenter - das ist das Kreditereignis, das die KI-Blase killen wird! Die steigenden Zinsen sind ein zentraler Treiber für die platzende Investitions-Blase bei KI: denn Zeit ist Geld, und Geld wird immer teurer. Wenn Oracle "Force Majeure" erklärt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausbau der Datencenter nicht so kommen wird wie die Märkte in ihrer KI-Euphorie eingepreist haben. Heute steigen die Zinsen für die 10-jährige US-Staatsanleihe in der Spitze auf 5,17%, der Ölpreis war deutlich im Aufwind - da kam die Meldung von "Quellen", wonach die USA und der Iran über eine schrittweise Lösung des Konflikts. Also Fake News zum richtigen Zeitpunkt: der Ölpreis, die Zinsen geben leicht nach - das timing war sicher reiner Zufall..
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