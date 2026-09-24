Börsen Update
Börsen Update USA - 24.09. - US 30 schwach -0,30 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:23) bei 51.349,51 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Verizon Communications +2,18 %, Walt Disney +1,59 %, Johnson & Johnson +1,53 %, Visa (A) +1,36 %, Goldman Sachs Group -1,48 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,97 %, IBM -1,93 %, The Home Depot -1,67 %
Der US Tech 100 steht bei 30.397,16 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +9,61 %, Rocket Lab Corporation +6,14 %, Meta Platforms (A) +3,47 %, CoreWeave Registered (A) +3,35 %, Cadence Design Systems +2,95 %
Flop-Werte: Arm Holdings -6,24 %, SanDisk Corporation -3,76 %, Paccar -3,68 %, Western Digital -3,37 %, MercadoLibre -2,85 %
Der US 500 steht bei 7.694,80 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Charles River Laboratories International +6,49 %, GoDaddy Registered (A) +5,13 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,92 %, Valero Energy +4,43 %, Ralph Lauren Registered (A) +3,98 %
Flop-Werte: MGM Resorts -11,25 %, Gen Digital -9,03 %, First Solar -8,81 %, Rollins -6,66 %, Xylem -5,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.