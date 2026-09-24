Börsen Update USA - 24.09. - US 30 schwach -0,30 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:23) bei 51.349,51 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Verizon Communications +2,18 %, Walt Disney +1,59 %, Johnson & Johnson +1,53 %, Visa (A) +1,36 %, Goldman Sachs Group -1,48 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,97 %, IBM -1,93 %, The Home Depot -1,67 %

Der US Tech 100 steht bei 30.397,16 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +9,61 %, Rocket Lab Corporation +6,14 %, Meta Platforms (A) +3,47 %, CoreWeave Registered (A) +3,35 %, Cadence Design Systems +2,95 %

Flop-Werte: Arm Holdings -6,24 %, SanDisk Corporation -3,76 %, Paccar -3,68 %, Western Digital -3,37 %, MercadoLibre -2,85 %

Der US 500 steht bei 7.694,80 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Charles River Laboratories International +6,49 %, GoDaddy Registered (A) +5,13 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,92 %, Valero Energy +4,43 %, Ralph Lauren Registered (A) +3,98 %

Flop-Werte: MGM Resorts -11,25 %, Gen Digital -9,03 %, First Solar -8,81 %, Rollins -6,66 %, Xylem -5,16 %