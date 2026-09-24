Beiersdorf Aktie heute im Plus - 24.09.2026

Die Beiersdorf Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,24 % auf 78,27€. Damit gewinnt die Aktie +2,46 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beiersdorf Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,27€, mit einem Plus von +3,24 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Beiersdorf ist ein Konsumgüterkonzern für Hautpflege und Wundversorgung. Kernmarken: Nivea, Eucerin, La Prairie, Hansaplast. Starke Position im globalen Hautpflegemarkt, besonders in Europa. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. USP: hohe Markenbekanntheit, dermatologische Kompetenz, breite Preisspanne von Massen- bis Luxuspflege.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Beiersdorf Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +6,27 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beiersdorf Aktie damit um +5,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,64 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -18,92 % verloren.

Während Beiersdorf heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

Beiersdorf Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,91 % 1 Monat -4,64 % 3 Monate +6,27 % 1 Jahr -15,84 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Stand: 24.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 241 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,85 Mrd.EUR € wert.

Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während der DAX moderat nachgibt, geraten Nebenwerte und Technologietitel stärker unter Druck – auch in den USA dominieren rote Vorzeichen.

Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,04 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,23 %. L'Oreal legt um +1,55 % zu Unilever notiert im Plus, mit +0,24 %.

Beiersdorf Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Beiersdorf Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Beiersdorf Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.