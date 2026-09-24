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    Aktien New York

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    Indizes erholt von Tagestiefs - Hoffnung auf Nahost-Gespräche

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahost-Hoffnungen dämpfen Verluste an US-Börsen
    • Meta steigt dank KI-Fantasie auf Jahreshoch
    • Oracle, Dropbox und MGM verlieren deutlich
    Aktien New York - Indizes erholt von Tagestiefs - Hoffnung auf Nahost-Gespräche
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag aufgrund neuer Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts von ihren anfänglichen Verlusten etwas erholt. Der Dow Jones Industrial halbierte seinen anfänglichen Verlust auf zuletzt noch 0,4 Prozent auf 51.298 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte zuletzt noch 0,1 Prozent tiefer bei 7.697 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.411 Punkte abwärts.
    Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Kriegsparteien USA und Iran in New York über einen schrittweisen Plan zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus sprächen. Im Gegenzug könnten die USA die wirtschaftliche Blockade der Islamischen Republik aufheben, wie es unter Berufung auf gesprächsnahe Kreise hieß.

    Zuvor hatte es wenig Hoffnung auf eine Entspannung der Lage gegeben. Die Warnung eines iranischen Vertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, hatte die Ölpreise zunächst deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt. Mittlerweile haben die Ölpreise ihre Gewinne etwas verringert.

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    Unter den Einzelwerten standen erneut die Aktien von Meta im Fokus. Sie setzten ihre jüngste Kursrally mit einem Anstieg von knapp vier Prozent auf 772 Dollar fort und erklommen den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zudem näherte sich der Kurs dem Rekordhoch in Höhe von rund 796 Dollar aus dem Sommer 2025. Allein im September zog der Börsenwert des Facebook-Mutterkonzerns um rund 35 Prozent auf knapp zwei Billionen Dollar zu.

    Meta-Aktien profitierten zuletzt von einer erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse, dem ein großes Potenzial im Online-Handel eingeräumt wird. Auf einer Fachmesse gab das Unternehmen zudem Partnerschaften, unter anderem mit Walmart , Best Buy sowie Shopify bekannt und kündigte eine neue Smart-Brille an. Einige Analystenhäuser äußerten sich sehr positiv zu den Neuigkeiten und erhöhten ihre Kursziele für Meta.

    Die Aktien von Oracle sackten um 4,1 Prozent ab. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, unternimmt der Software- und Datenbankkonzern Schritte, um sich vor hohen Kosten für ein riesiges Rechenzentrum zu schützen, das derzeit in New Mexico errichtet wird. Das Projekt sei von baulichen Widerständen und behördlichen Rückschlägen geprägt. Oracle habe dem Projektentwickler eine Mitteilung unter Berufung auf "höhere Gewalt" zugestellt, um damit gegebenenfalls Zahlungen aufzuschieben, falls das Rechenzentrum nicht wie geplant im Jahr 2028 in Betrieb genommen werden könne.

    Die Papiere von Dropbox gehörten mit minus 4,8 Prozent ebenfalls zu den klaren Verlierern. Sie wurden von der Citigroup zum Verkauf empfohlen. Analyst Steven Enders glaubt, dass die Aktie zu viel vorweggenommen habe, mit Blick auf die Chancen in puncto KI-Strategie des Speicherplatzanbieters. Vor einigen Tagen hatte der Kurs das höchste Niveau seit der Frühphase des Börsengangs im Jahr 2018 erreicht.

    Die Titel von MGM Resorts verbuchten einen Kursrückgang von 11 Prozent. Der bislang mit einem Minderheitsanteil beteiligte Medienkonzern People Inc hat seine Übernahmeofferte für die restlichen Anteile an der Hotel- und Casinokette zurückgezogen. Für die Anteilsscheine von Everpure ging es um 15 Prozent nach oben. Der Anbieter von Flash-Speichern und Datenmanagement-Lösungen überzeugte die Anleger mit seinem mittelfristigen Umsatzausblick./edh/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 79,28 auf Tradegate (24. September 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 801,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 710,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 920,00USD was eine Bandbreite von +3,80 %/+34,50 % bedeutet.





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