HelloFresh: Q3-Umsatz 2026 unter Erwartung – Prognose angepasst
HelloFresh schockt den Markt: Statt Wachstum meldet der Kochboxen-Anbieter für 2026 sinkende Umsätze, verfehlte Erwartungen und eine spürbar eingedampfte Prognose.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh erwartet im dritten Quartal 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 11–12 % gegenüber dem Vorjahr und liegt damit unter der Markterwartung von minus 6,8 %.
- Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) im dritten Quartal soll währungsbereinigt etwa 45–55 Mio. Euro betragen; der Analystenkonsens liegt bei 57,2 Mio. Euro.
- Grund für die schwächere Entwicklung ist vor allem die geringere Neukundengewinnung während der Back-to-School-Periode.
- Ursache hierfür waren insbesondere deutlich stärker reduzierte Marketingausgaben im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr.
- HelloFresh senkt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf einen währungsbereinigten Rückgang von 9–11 %; zuvor wurde ein Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3–6 % erwartet.
- Die Prognose für das währungsbereinigte Gesamtjahres-AEBITDA wird auf 350–370 Mio. Euro reduziert, nach zuvor 375–425 Mio. Euro; die endgültigen Q3- und Neunmonatszahlen werden am 5. November 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HelloFresh ist am 05.11.2026.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,08 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4000EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.108,37PKT (-1,24 %).
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