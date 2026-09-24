🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    HelloFresh: Q3-Umsatz 2026 unter Erwartung – Prognose angepasst

    HelloFresh schockt den Markt: Statt Wachstum meldet der Kochboxen-Anbieter für 2026 sinkende Umsätze, verfehlte Erwartungen und eine spürbar eingedampfte Prognose.

    HelloFresh: Q3-Umsatz 2026 unter Erwartung – Prognose angepasst
    Foto: HelloFresh
    • HelloFresh erwartet im dritten Quartal 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 11–12 % gegenüber dem Vorjahr und liegt damit unter der Markterwartung von minus 6,8 %.
    • Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) im dritten Quartal soll währungsbereinigt etwa 45–55 Mio. Euro betragen; der Analystenkonsens liegt bei 57,2 Mio. Euro.
    • Grund für die schwächere Entwicklung ist vor allem die geringere Neukundengewinnung während der Back-to-School-Periode.
    • Ursache hierfür waren insbesondere deutlich stärker reduzierte Marketingausgaben im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr.
    • HelloFresh senkt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf einen währungsbereinigten Rückgang von 9–11 %; zuvor wurde ein Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3–6 % erwartet.
    • Die Prognose für das währungsbereinigte Gesamtjahres-AEBITDA wird auf 350–370 Mio. Euro reduziert, nach zuvor 375–425 Mio. Euro; die endgültigen Q3- und Neunmonatszahlen werden am 5. November 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HelloFresh ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,08 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,4000EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.108,37PKT (-1,24 %).


    HelloFresh

    -9,56 %
    -13,20 %
    -16,67 %
    -40,70 %
    -68,05 %
    -92,33 %
    -97,35 %
    -80,08 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
    HelloFresh direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HelloFresh: Q3-Umsatz 2026 unter Erwartung – Prognose angepasst HelloFresh schockt den Markt: Statt Wachstum meldet der Kochboxen-Anbieter für 2026 sinkende Umsätze, verfehlte Erwartungen und eine spürbar eingedampfte Prognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     