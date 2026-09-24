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    ROUNDUP

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    Neues deutsches U-Boot in Israel eingetroffen - TKMS-Bau

    Für Sie zusammengefasst
    • Israels größtes U-Boot erreicht den Hafen von Haifa
    • Drakon ist das sechste und letzte U-Boot der Reihe
    • Das U-Boot soll Israels Reichweite deutlich steigern
    ROUNDUP - Neues deutsches U-Boot in Israel eingetroffen - TKMS-Bau
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Marine hat ein neues Schwergewicht: Nach mehrwöchiger Fahrt von Deutschland ist die "INS Drakon" israelischen Angaben zufolge im Hafen der Mittelmeerstadt Haifa eingetroffen. Das vom Kieler Marineschiffbauer TKMS gebaute U-Boot ist das sechste und letzte der Dolphin-Reihe. Mit mehr als 70 Metern Länge ist es das größte U-Boot der israelischen Marine und mit zehn Torpedorohren ausgerüstet.

    Israels Präsident Izchak Herzog sprach bei einer Zeremonie zur Ankunft des U-Boots von einer Symbolik, die kaum zu begreifen sei. "81 Jahre nach den Schrecken des Holocaust baut der Nationalstaat des jüdischen Volkes gemeinsam mit Deutschland das "Kronjuwel" der weltweiten Verteidigungstechnologie."

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    Modernisierung der Marine

    Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte zuletzt angekündigt, die Marine solle in den kommenden Jahren deutlich modernisiert und ausgebaut werden. Das in Deutschland hergestellte U-Boot sei das erste größere Waffensystem, das im Rahmen eines mehrjährigen Plans namens "Choschen" zur Marine komme. Ziel sei es, dass die Marine weiter entfernt von Israel, länger und mit größerer Feuerkraft operieren könne.

    Die "INS Drakon" werde "mehr als alles andere den Wandel symbolisieren, den unsere Marine im vergangenen Jahr durchlaufen hat", sagte Zamir. "Sie ist zu einem starken strategischen Arm geworden, der in der Lage ist, jede Bedrohung im Nahen Osten und sogar darüber hinaus zu erreichen."

    Die größere Reichweite ist auch vor dem Hintergrund der fortwährenden Konfrontation mit dem Iran von Bedeutung. Der Generalstabschef nannte Israels Erzfeind in seiner Rede allerdings nicht ausdrücklich.

    Der Ausbau der Marine steht im Zusammenhang mit zunehmenden maritimen Bedrohungen in der Region. Nach Angaben der "Times of Israel" sieht die israelische Marine insbesondere die Entwicklungen an der Straße von Hormus und im Roten Meer als Warnsignal. Iran und die mit Teheran verbündeten Huthi haben dort die freie Schifffahrt beeinträchtigt. Israel befürchte, dass ähnliche Gefahren künftig auch andere Seewege, darunter das Mittelmeer, betreffen könnten.

    Geheime Technik und lange Überfahrt

    Die israelische Wirtschaftszeitung "Calcalist" schrieb, die "INS Drakon" sei mit 2.600 Tonnen das größte und schwerste U-Boot, das bisher in israelischen Dienst gestellt werde. Der Antrieb ermögliche es dem U-Boot, länger unter Wasser zu bleiben, ohne Luft von außen aufnehmen zu müssen. Seine konkreten technischen Fähigkeiten seien weitgehend geheim. Das Verteidigungsministerium spreche lediglich von "einzigartigen Systemen" und "bahnbrechenden Technologien".

    Nach der Ankunft in Haifa werde das U-Boot nicht sofort einsatzbereit sein. Zunächst sollten israelische Systeme eingebaut werden, die volle Einsatzbereitschaft werde erst einige Monate später erwartet.

    Die gut dreiwöchige Reise von Kiel nach Israel sei unter hoher Geheimhaltung und weitgehend unter Wasser durchgeführt worden, schrieb das Blatt. Grund sei auch die Sorge gewesen, andere Staaten könnten Informationen über das U-Boot sammeln.

    Die Lieferung deutscher U-Boote nach Israel ist ein zentrales Projekt der deutsch-israelischen Rüstungskooperation und läuft bereits seit vielen Jahren. Der Export ist allerdings auch umstritten, weil nach Einschätzung von Experten eine Nachrüstung mit Atomwaffen möglich ist. Zudem stehen deutsche Rüstungsexporte nach Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen grundsätzlich in der Kritik./le/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 85,20 auf Tradegate (24. September 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -10,48 %/+47,23 % bedeutet.





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