ZOOMLION schließt erste Auslieferung des DX7004 ab, des weltweit leistungsstärksten Hybrid-Radtraktors

Der DX7004, der zuvor von Zoomlion als der weltweit leistungsstärkste Hybrid-Radtraktor vorgestellt wurde, ist speziell für intensive, großflächige landwirtschaftliche Betriebe konzipiert. Seine beiden Motoren liefern eine Nennleistung von 700 Pferdestärken und eine Spitzenleistung von bis zu 1.200 Pferdestärken . Der Traktor basiert auf der von Zoomlion selbst entwickelten Hybridantriebsarchitektur, wobei auch die Kernkomponenten und Steuerungssysteme im eigenen Haus entwickelt wurden. Das Modell verfügt zudem über ein digitales Fahrwerk und intelligente Steuerungssysteme sowie über das intelligente Fahrsystem „EPiot" und die intelligente Betriebsplattform „AOS" von Zoomlion. Zusammen ermöglichen diese Systeme autonomes Fahren und eine Präzision im Zentimeterbereich.

CHANGSHA, China, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hat auf der Internationalen Landmaschinenmesse Heilongjiang 2026 in Heilongjiang im Nordosten Chinas die erste Auslieferung seines Hybridtraktors DX7004 abgeschlossen. Die Übergabe markiert den Einstieg des 700-Pferdestärken-Traktors DX7004 in den Kundeneinsatz und stellt einen wichtigen Schritt bei der kommerziellen Markteinführung der Hybrid-Landmaschinen mit extrem hoher Leistung von Zoomlion dar.

Über die Leistung hinaus ist der DX7004 darauf ausgelegt, die Kraftstoffeffizienz und die Produktivität auf dem Feld zu verbessern. Im Vergleich zu führenden internationalen Traktoren derselben Leistungsklasse kann das Modell den Kraftstoffverbrauch um 10 % bis 40 % senken und die Betriebseffizienz um 15 % steigern. Der Traktor verfügt zudem über eine von Zoomlion entwickelte Kraftübertragungsarchitektur mit Kraftkopplung, die eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung sowohl im Straßenverkehr als auch bei Feldarbeiten ermöglicht, um unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.

Das erste Exemplar wurde an einen Großlandwirt aus Harbin in Heilongjiang, einer der wichtigsten Getreideanbauprovinzen Chinas, ausgeliefert. Der großflächige, mechanisierte Agrarsektor der Provinz sorgt für eine starke Nachfrage nach leistungsstarken und hocheffizienten Maschinen, wodurch diese Auslieferung einen wichtigen Schritt darstellt, um den DX7004 in einen Markt einzuführen, in dem seine Fähigkeiten direkt zum Tragen kommen.

Der DX7004 wurde am 28. September 2025 in der „Zoomlion Smart Industry City" in Changsha offiziell vorgestellt. Aufbauend auf dieser Markteinführung treibt die jüngste Auslieferung die Strategie von Zoomlion für Landmaschinen unter dem Motto „High-End, International und Neue Energien" voran und spiegelt die anhaltenden Investitionen des Unternehmens in Hybrid- und intelligente Technologien wider.

Mit Blick auf die Zukunft wird Zoomlion weiterhin in Technologien für neue Energien und intelligente Landmaschinen investieren und die Produktentwicklung für die großflächige Landwirtschaft vorantreiben. Das Unternehmen strebt eine Verbesserung der Betriebseffizienz und der Energienutzung an und unterstützt gleichzeitig die breitere Einführung von hochwertigen landwirtschaftlichen Geräten auf den internationalen Märkten.

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