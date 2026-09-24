Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal
- Hellofresh senkt Prognosen nach schwachem Quartal
- Umsatzprognose sinkt auf minus neun bis elf Prozent
- Bereinigtes Ebitda wird deutlich niedriger erwartet
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr.
Beim Umsatz rechnet Hellofresh jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzrückgang zwischen 9 und 11 Prozent. Bisher hatte Hellofresh damit gerechnet, dass der Erlös währungsbereinigt um maximal sechs Prozent fällt. Analysten hatten bisher mit einem Umsatzrückgang von lediglich knapp sieben Prozent gerechnet.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird der gesenkten Prognose zufolge zwischen 350 Millionen Euro und 375 Millionen Euro erwartet und damit deutlich weniger als 2025. Bislang hatte die Spanne bei 375 Millionen Euro bis 425 Millionen Euro gelegen.
Im dritten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr vor allem wegen einer enttäuschenden Neukundengewinnung zweistellig gefallen sein - Hellofresh rechnet mit einem Minus zwischen elf und 12 Prozent. Da das Unternehmen weniger für Marketing ausgegeben hat als im Vorjahr, liegt der operative Gewinn im dritten Quartal zwar etwas über dem Vorjahreswert, aber deutlich unter den Analystenerwartungen./zb/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 18.168 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,70 %/+270,37 % bedeutet.
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Habe jetzt einfach mal die alten Meldungen durchgesehen.
Ich möchte jetzt nicht wirklich für Hellofresh eine Lanze brechen, aber Corona wurde im Mai 2023 durch die WHO für beendet erklärt.
Am 13. August 2026, also über drei Jahre nach Ende Corona, steht im Halbjahresbericht von Hellofresh ein Umsatz von über 2,2Mrd Euro nur für die Kochboxen in der Bilanz. 304,1 Mio an Mahlzeiten wurden verkauft… Ich würde das jetzt nicht als kleine Nachfrage betrachten, …auch ohne Corona.
Die Umsätze fallen sichtbar, aber sie verlangsamen sich. Was im Anbetracht des Rückzuges aus Italien und Spanien eher überraschend ist. Würde man da nicht eine Ausweitung der Rückgänge erwarten? „Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen.“ Wirkt in diesem Zusammenhang jedoch etwas unreflektiert…
Hello Fresh hat Probleme nicht falsch verstehen, aber ich würde diese doch eher wo anders suchen….
Das hier ist ein "Broken Business". Die Chance, dass Geschäftsmodell erfolgreich zu machen war durch die Corona-Krise, historisch gesehen, einmalig. Und sie wurde nicht genutzt. Jetzt wurstelt man im Rückwärtsgang noch ein bisschen weiter, vllt noch ein paar KEs, aber irgendwann geht hier das Licht aus. Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen. Entweder man geht schnell einkaufen oder Essen. Dazu kommt, dass ich zuhause noch die Energiekosten und die Arbeit habe. Hand aufs Herz: wer von den Aktionären hier bestellt denn selbst bei HF? Was glaubt ihr, wie sich die Kosten für den Wareneinsatz nach diesem Sommer und der mageren Ernte entwickeln werden?