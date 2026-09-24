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    Besonders beachtet!

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    HelloFresh Aktie bricht zweistellig ein - -11,14 % - 24.09.2026

    Die HelloFresh Aktie notiert am 24.09.2026 mit -11,14 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie bricht zweistellig ein - -11,14 % - 24.09.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die HelloFresh Aktie am 24.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie fällt um -11,14 % auf 2,3975. Die HelloFresh Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,24 % wieder ab und notiert heute bei 2,3975. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HelloFresh insgesamt ein Minus von -40,90 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -61,78 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,53 % geändert.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,32 %
    1 Monat -17,11 %
    3 Monate -40,90 %
    1 Jahr -68,08 %
    Stand: 24.09.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von HelloFresh auf rund 2,67 Euro und eine befürchtete Gewinnwarnung. Trotz erwarteter rund 6 Mrd. Euro Umsatz wird die niedrige Bewertung diskutiert, zugleich aber vor weiteren Verlusten gewarnt. Im Fokus steht Active Ownership: Ausgeübte Put-Optionen zu 4,40 Euro verursachten Verluste; der Fonds hält weiter etwa 8,43 % und sichert die Position ab.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

    Zur HelloFresh Diskussion

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 415,66 Mio.EUR € wert.

    Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal


    Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen die Prognosen für das …

    HelloFresh Warns on Q3 Revenue, Cuts 2026 Outlook


    HelloFresh has warned of a tougher-than-expected Q3, cutting both revenue and profit forecasts as reduced marketing spend hits new customer growth.

    HelloFresh: Q3-Umsatz 2026 unter Erwartung – Prognose angepasst


    HelloFresh schockt den Markt: Statt Wachstum meldet der Kochboxen-Anbieter für 2026 sinkende Umsätze, verfehlte Erwartungen und eine spürbar eingedampfte Prognose.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Kroger, Walmart und Co.

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Walmart notiert im Minus, mit -1,78 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,41 %.

    HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HelloFresh

    -9,93 %
    -13,20 %
    -16,67 %
    -40,70 %
    -68,05 %
    -92,33 %
    -97,35 %
    -80,16 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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