Netanjahu verteidigt Angriffe auf iranische Atomanlagen

TEL AVIV/NEW YORK (dpa-AFX) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Krieg gegen den Iran verteidigt. "Die Zerstörung der iranischen Atomanlagen war schwierig, es war ein sehr schwieriges Unterfangen, doch für mich war es eine der leichtesten Entscheidungen, die ich als Ministerpräsident je treffen musste - denn hätten wir es nicht getan, wären wir alle tot", sagte er bei einer Rede bei der UN-Generaldebatte in New York.

"Ich habe mir geschworen, Irans mörderische Diktatur daran zu hindern, Atombomben zu entwickeln - Atomwaffen, die auf die Vernichtung Israels abzielen, Atomwaffen, die die ganze Welt bedrohen könnten", sagte er weiter. "Genau das haben wir getan."