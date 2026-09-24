Oracle Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Oracle Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,50 % im Minus. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,50 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Oracle Verluste von -13,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -7,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,27 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,22 % 1 Monat -6,46 % 3 Monate -13,83 % 1 Jahr -52,55 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 24.09.2026, 21:11 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,92 Mrd. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Salesforce notiert im Plus, mit +1,01 %. IBM notiert im Minus, mit -2,21 %. Microsoft verliert -0,53 % SAP notiert im Minus, mit -0,82 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Oracle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Oracle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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