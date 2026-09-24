Moderna Aktie stark gefragt - +6,14 % - 24.09.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,14 % auf 169,78€ zulegen. Das sind +9,82 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 169,78€, mit einem Plus von +6,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Moderna investiert ist, kann sich über eine Rendite von +220,28 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +34,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Moderna +566,49 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +34,37 % 1 Monat +36,51 % 3 Monate +220,28 % 1 Jahr +688,58 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.09.2026, 21:13 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Moderna und Spekulationen auf einen Short Squeeze. Optimismus stützen Fortschritte bei personalisierten Krebsimpfstoffen und weiteren mRNA-Anwendungen. Zugleich gilt die Aktie nach der starken Rally als anspruchsvoll bewertet; entscheidend sei die spätere Umsetzung in Gewinne. Der Widerruf wichtiger mRNA-Patente wird als Risiko gesehen, charttechnisch bleibt das Bild laut Beiträgen positiv.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,40 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Bei modernen Biologika entscheidet nicht nur der Wirkstoff über Erfolg oder Misserfolg. Ebenso wichtig ist seine Verpackung. Empfindliche Moleküle müssen vor dem Abbau geschützt, in das gewünschte Gewebe transportiert und […] The post 220 Millionen …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,38 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,22 %. BioNTech legt um +1,27 % zu

Moderna Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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