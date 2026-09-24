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    Bundestag modernisiert den Designschutz

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag beschließt neue Regeln zum Designschutz
    • Dynamische und animierte Designs werden geschützt
    • 3D-Druck und Kennzeichnung mit D im Kreis
    Bundestag modernisiert den Designschutz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Designs von Produkten sollen besser geschützt und das Anfertigen illegaler Kopien konsequenter bestraft werden - unabhängig davon, ob es um die Gestaltung von Möbeln, Fahrzeugen oder virtuellen Figuren geht. Dieses Ziel verfolgt eine Novelle des Designrechts, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat.

    Neue digitale Formate wie dynamische und animierte Designs werden damit ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen. Der Schutz vor Produktpiraterie mittels 3D-Druck wird ausgeweitet. Rechtlich geschützte Designs werden außerdem künftig mit einem D im Kreis gekennzeichnet - ähnlich dem eingekreisten C bei Urheberrechten (Copyright) und dem eingekreisten R für Marken (Registered Trademarks)./ax/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 68,68 auf Tradegate (24. September 2026, 20:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+52,88 % bedeutet.







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