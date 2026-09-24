Bundestag modernisiert den Designschutz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 68,68 auf Tradegate (24. September 2026, 20:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+52,88 % bedeutet.