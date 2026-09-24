Bundestag modernisiert den Designschutz
- Bundestag beschließt neue Regeln zum Designschutz
- Dynamische und animierte Designs werden geschützt
- 3D-Druck und Kennzeichnung mit D im Kreis
BERLIN (dpa-AFX) - Designs von Produkten sollen besser geschützt und das Anfertigen illegaler Kopien konsequenter bestraft werden - unabhängig davon, ob es um die Gestaltung von Möbeln, Fahrzeugen oder virtuellen Figuren geht. Dieses Ziel verfolgt eine Novelle des Designrechts, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat.
Neue digitale Formate wie dynamische und animierte Designs werden damit ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen. Der Schutz vor Produktpiraterie mittels 3D-Druck wird ausgeweitet. Rechtlich geschützte Designs werden außerdem künftig mit einem D im Kreis gekennzeichnet - ähnlich dem eingekreisten C bei Urheberrechten (Copyright) und dem eingekreisten R für Marken (Registered Trademarks)./ax/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
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