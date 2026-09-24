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    Besonders beachtet!

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    First Solar Aktie weiter im Abwärtstrend - 24.09.2026

    Kursbewegung von -10,31 % bei First Solar am 24.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - First Solar Aktie weiter im Abwärtstrend - 24.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

    First Solar Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Sie fällt um -10,31 % auf 151,40. Die Talfahrt der First Solar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 151,40, mit einem Minus von -10,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei First Solar, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -31,34 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,72 %. Im Jahr 2026 gab es für First Solar bisher ein Minus von -32,27 %.

    First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,63 %
    1 Monat -17,72 %
    3 Monate -31,34 %
    1 Jahr -17,27 %
    Stand: 24.09.2026, 21:15 Uhr

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,34 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 24.09. - US 30 schwach -0,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Aktie einstellig – dass es so schlimm kommen würde, konnte niemand vorhersehen!


    Solar-Aktien befinden sich wieder einmal im freien Fall. Besonders dramatisch ist die Lage jetzt beim chinesischen Solarmodulhersteller JinkoSolar

    Börsenstart USA - 24.09. - US Tech 100 schwach -0,61 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar

    Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %.

    First Solar Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der First Solar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur First Solar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    First Solar

    -10,31 %
    -10,63 %
    -17,72 %
    -31,34 %
    -17,27 %
    +9,79 %
    +109,60 %
    +412,54 %
    +876,77 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM
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