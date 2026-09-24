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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,18 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ Kurs- und Bewertungsperspektiven: Die Aktie fiel zuletzt rund 10 % im Monatsvergleich, während BNP Paribas das Kursziel auf 399 US-Dollar anhob. Bärische Stimmen verweisen auf hohe Bewertung, Verschuldung, Verwässerung und begrenzte Preismacht; Michael Burry baute Short-Positionen aus. Positiv bewertet werden starke Nachfrage, Preiserhöhungen, steigende Margen, Vorauszahlungen und hohe Wachstumserwartungen im Neocloud-Markt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -6,59 %
    Platz 2
    Performance 1M: +42,91 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,59 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,88 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,58 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 4
    Performance 1M: +45,21 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas starken Kursanstieg: Nach dem Start des KI-Assistenten Muse legte die Aktie 12% an einem Tag und 21% seit dessen Vorstellung zu und nähert sich dem Allzeithoch. Der rege Optionshandel ist klar call-lastig. Zudem erhöhte Wells Fargo das Kursziel. Nach dem Vergleich herrscht Erleichterung; diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Halten und wiederholte Fehlausbrüche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,63 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 6
    Performance 1M: -13,86 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,28 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 8
    Performance 1M: +21,29 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,56 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 11
    Performance 1M: +46,31 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    Cintas
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,18 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 13
    Performance 1M: +6,15 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,82 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 15
    Performance 1M: -15,82 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Paychex-Aktie nach den Quartalszahlen: Sie fiel rund 9–10 % auf 104,49 US-Dollar und verzeichnete den sechsten Verlusttag in Folge sowie den niedrigsten Schlusskurs seit Anfang Juli. Obwohl das Non-GAAP-EPS mit 1,34 US-Dollar die Erwartungen übertraf und der Umsatz um 5,8 % auf 1,63 Mrd. US-Dollar stieg, blieb die Jahresprognose unverändert. Für PEO und Versicherungen werden 7–8 % Wachstum erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Paychex eingestellt.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,06 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 17
    Performance 1M: -12,48 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 18
    Performance 1M: +11,87 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 19
    Performance 1M: +1,57 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 20
    Performance 1M: +13,32 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Copart
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 21
    Performance 1M: -14,34 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 22
    Performance 1M: +1,43 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 23
    Performance 1M: +38,36 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 24
    Performance 1M: -2,44 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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