Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,59 %
Performance 1M: +42,91 %
Tagesperformance: -4,58 %
Performance 1M: +7,88 %
Tagesperformance: +4,34 %
Performance 1M: +45,21 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,20 %
Performance 1M: +7,63 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: -13,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Performance 1M: +3,28 %
Tagesperformance: -3,76 %
Performance 1M: +21,29 %
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: -0,84 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: -22,56 %
Tagesperformance: +3,14 %
Performance 1M: +46,31 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: -4,18 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +6,15 %
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: +7,82 %
Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: -15,82 %
? wallstreetONLINE-Community zu Paychex (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -4,06 %
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: -12,48 %
Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: +11,87 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +1,57 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +13,32 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -14,34 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +1,43 %
Tagesperformance: +2,09 %
Performance 1M: +38,36 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: -2,44 %