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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 24.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 24.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,81 %.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: -10,47 %
    Platz 2
    Performance 1M: -21,52 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,47 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -10,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,70 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,03 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +7,31 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,31 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: +6,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: +25,22 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,63 %.

    Rollins
    Tagesperformance: -6,59 %
    Platz 6
    Performance 1M: -16,11 %
    Chart Rollins
    ISIN: US7757111049
    WKN: 859002
    Die Rollins Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,59 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 7
    Performance 1M: +35,79 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Moderna und Spekulationen auf einen Short Squeeze. Optimismus stützen Fortschritte bei personalisierten Krebsimpfstoffen und weiteren mRNA-Anwendungen. Zugleich gilt die Aktie nach der starken Rally als anspruchsvoll bewertet; entscheidend sei die spätere Umsetzung in Gewinne. Der Widerruf wichtiger mRNA-Patente wird als Risiko gesehen, charttechnisch bleibt das Bild laut Beiträgen positiv.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Agilent Technologies
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: +12,32 %
    Chart Agilent Technologies
    ISIN: US00846U1016
    WKN: 929138
    Die Agilent Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

    Xylem
    Tagesperformance: -5,51 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,42 %
    Chart Xylem
    ISIN: US98419M1009
    WKN: A1JMBU
    Die Xylem Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,51 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 10
    Performance 1M: +1,38 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    Ameriprise Financial
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 11
    Performance 1M: -11,64 %
    Chart Ameriprise Financial
    ISIN: US03076C1062
    WKN: A0F55S
    Die Ameriprise Financial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Weyerhaeuser
    Tagesperformance: -4,57 %
    Platz 12
    Performance 1M: -15,04 %
    Chart Weyerhaeuser
    ISIN: US9621661043
    WKN: 854357
    Die Weyerhaeuser Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -4,42 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,81 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,42 %.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 14
    Performance 1M: -7,79 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 15
    Performance 1M: +9,47 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 16
    Performance 1M: +45,21 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas starken Kursanstieg: Nach dem Start des KI-Assistenten Muse legte die Aktie 12% an einem Tag und 21% seit dessen Vorstellung zu und nähert sich dem Allzeithoch. Der rege Optionshandel ist klar call-lastig. Zudem erhöhte Wells Fargo das Kursziel. Nach dem Vergleich herrscht Erleichterung; diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Halten und wiederholte Fehlausbrüche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Ralph Lauren Registered (A)
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 17
    Performance 1M: -7,08 %
    Chart Ralph Lauren Registered (A)
    ISIN: US7512121010
    WKN: A1JD3A
    Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,88 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: +4,20 %
    Platz 19
    Performance 1M: -19,25 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,20 %.

    Pentair
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,06 %
    Chart Pentair
    ISIN: IE00BLS09M33
    WKN: A115FG
    Die Pentair Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -4,00 %
    Platz 21
    Performance 1M: -18,89 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,00 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 22
    Performance 1M: -13,86 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    Fedex
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 23
    Performance 1M: -11,68 %
    Chart Fedex
    ISIN: US31428X1063
    WKN: 912029
    Die Fedex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,47 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    General Motors
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 25
    Performance 1M: -6,06 %
    Chart General Motors
    ISIN: US37045V1008
    WKN: A1C9CM
    Die General Motors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,76 %
    Platz 26
    Performance 1M: +21,29 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,76 %.

    Equifax
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 27
    Performance 1M: -20,99 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 28
    Performance 1M: -8,27 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 29
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 30
    Performance 1M: +46,31 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: +3,31 %
    Platz 31
    Performance 1M: -5,80 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,31 %.

    IQVIA Holdings
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 32
    Performance 1M: +9,46 %
    Chart IQVIA Holdings
    ISIN: US46266C1053
    WKN: A2JSPM
    Die IQVIA Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 33
    Performance 1M: +26,92 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    Waters Corporation
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 34
    Performance 1M: +8,98 %
    Chart Waters Corporation
    ISIN: US9418481035
    WKN: 898123
    Die Waters Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    Cintas
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 35
    Performance 1M: -4,18 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 36
    Performance 1M: +6,15 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 37
    Performance 1M: +13,31 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    Kroger
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 38
    Performance 1M: +2,51 %
    Chart Kroger
    ISIN: US5010441013
    WKN: 851544
    Die Kroger Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 39
    Performance 1M: +10,52 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 40
    Performance 1M: +38,36 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 24.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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