Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 24.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
MGM Resorts
Tagesperformance: -10,47 %
Tagesperformance: -10,47 %
Platz 2
Performance 1M: -21,52 %
Performance 1M: -21,52 %
Gen Digital
Tagesperformance: -10,03 %
Tagesperformance: -10,03 %
Platz 3
Performance 1M: -16,70 %
Performance 1M: -16,70 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +7,31 %
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 4
Performance 1M: +3,82 %
Performance 1M: +3,82 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 5
Performance 1M: +25,22 %
Performance 1M: +25,22 %
Rollins
Tagesperformance: -6,59 %
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 6
Performance 1M: -16,11 %
Performance 1M: -16,11 %
Moderna
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 7
Performance 1M: +35,79 %
Performance 1M: +35,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Moderna und Spekulationen auf einen Short Squeeze. Optimismus stützen Fortschritte bei personalisierten Krebsimpfstoffen und weiteren mRNA-Anwendungen. Zugleich gilt die Aktie nach der starken Rally als anspruchsvoll bewertet; entscheidend sei die spätere Umsetzung in Gewinne. Der Widerruf wichtiger mRNA-Patente wird als Risiko gesehen, charttechnisch bleibt das Bild laut Beiträgen positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Agilent Technologies
Tagesperformance: +5,54 %
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 8
Performance 1M: +12,32 %
Performance 1M: +12,32 %
Xylem
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 9
Performance 1M: -7,42 %
Performance 1M: -7,42 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 10
Performance 1M: +1,38 %
Performance 1M: +1,38 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 11
Performance 1M: -11,64 %
Performance 1M: -11,64 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 12
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
DaVita
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 13
Performance 1M: +7,81 %
Performance 1M: +7,81 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 14
Performance 1M: -7,79 %
Performance 1M: -7,79 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 15
Performance 1M: +9,47 %
Performance 1M: +9,47 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 16
Performance 1M: +45,21 %
Performance 1M: +45,21 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas starken Kursanstieg: Nach dem Start des KI-Assistenten Muse legte die Aktie 12% an einem Tag und 21% seit dessen Vorstellung zu und nähert sich dem Allzeithoch. Der rege Optionshandel ist klar call-lastig. Zudem erhöhte Wells Fargo das Kursziel. Nach dem Vergleich herrscht Erleichterung; diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Halten und wiederholte Fehlausbrüche.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 17
Performance 1M: -7,08 %
Performance 1M: -7,08 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 18
Performance 1M: +7,88 %
Performance 1M: +7,88 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 19
Performance 1M: -19,25 %
Performance 1M: -19,25 %
Pentair
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 20
Performance 1M: -16,06 %
Performance 1M: -16,06 %
Albemarle
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 21
Performance 1M: -18,89 %
Performance 1M: -18,89 %
Paccar
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 22
Performance 1M: -13,86 %
Performance 1M: -13,86 %
Fedex
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 23
Performance 1M: -11,68 %
Performance 1M: -11,68 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 24
Performance 1M: +2,47 %
Performance 1M: +2,47 %
General Motors
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 25
Performance 1M: -6,06 %
Performance 1M: -6,06 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 26
Performance 1M: +21,29 %
Performance 1M: +21,29 %
Equifax
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 27
Performance 1M: -20,99 %
Performance 1M: -20,99 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 28
Performance 1M: -8,27 %
Performance 1M: -8,27 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 29
Performance 1M: -0,84 %
Performance 1M: -0,84 %
Intel
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 30
Performance 1M: +46,31 %
Performance 1M: +46,31 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 31
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 32
Performance 1M: +9,46 %
Performance 1M: +9,46 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 33
Performance 1M: +26,92 %
Performance 1M: +26,92 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 34
Performance 1M: +8,98 %
Performance 1M: +8,98 %
Cintas
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 35
Performance 1M: -4,18 %
Performance 1M: -4,18 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 36
Performance 1M: +6,15 %
Performance 1M: +6,15 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 37
Performance 1M: +13,31 %
Performance 1M: +13,31 %
Kroger
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 38
Performance 1M: +2,51 %
Performance 1M: +2,51 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 39
Performance 1M: +10,52 %
Performance 1M: +10,52 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 40
Performance 1M: +38,36 %
Performance 1M: +38,36 %
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