AKTIE IM FOKUS
Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele
- Hellofresh senkt Umsatz- und Ergebnisprognosen
- Aktie fällt nach Prognosesenkung auf Rekordtief
- Börsenwert sinkt unter 400 Millionen Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hellofresh haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten auf reduzierte Jahresziele des Kochboxenversenders reagiert.
Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um weitere vier Prozent auf 2,44 Euro ab, nachdem sie im Xetra-Handel bereits auf ein Rekordtief gefallen waren und letztlich um 6,2 Prozent nachgegeben hatten. Damit hatte sich der bisherige Jahresverlust auf knapp 60 Prozent summiert.
Zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 hatten die Hellofresh-Papiere noch fast 100 Euro gekostet. Seither war es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - steil abwärts gegangen.
Am Donnerstagabend senkte das Unternehmen in Erwartung eines kräftigen Umsatzrückgangs und einer schwächer als gedachten Gewinnentwicklung im dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr.
Nach dem drastischen Kursrückgang ist das Unternehmen an der Börse inzwischen weniger als 400 Millionen Euro wert. Zu Spitzenzeiten hatte die Marktkapitalisierung bei mehr als 16 Milliarden Euro gelegen.
Wegen des hohen Börsenwerts war die Hellofresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch mal im Dax gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDax .
Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro./edh/nas/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25.378 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,37 %/+267,35 % bedeutet.
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Habe jetzt einfach mal die alten Meldungen durchgesehen.
Ich möchte jetzt nicht wirklich für Hellofresh eine Lanze brechen, aber Corona wurde im Mai 2023 durch die WHO für beendet erklärt.
Am 13. August 2026, also über drei Jahre nach Ende Corona, steht im Halbjahresbericht von Hellofresh ein Umsatz von über 2,2Mrd Euro nur für die Kochboxen in der Bilanz. 304,1 Mio an Mahlzeiten wurden verkauft… Ich würde das jetzt nicht als kleine Nachfrage betrachten, …auch ohne Corona.
Die Umsätze fallen sichtbar, aber sie verlangsamen sich. Was im Anbetracht des Rückzuges aus Italien und Spanien eher überraschend ist. Würde man da nicht eine Ausweitung der Rückgänge erwarten? „Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen.“ Wirkt in diesem Zusammenhang jedoch etwas unreflektiert…
Hello Fresh hat Probleme nicht falsch verstehen, aber ich würde diese doch eher wo anders suchen….
Das hier ist ein "Broken Business". Die Chance, dass Geschäftsmodell erfolgreich zu machen war durch die Corona-Krise, historisch gesehen, einmalig. Und sie wurde nicht genutzt. Jetzt wurstelt man im Rückwärtsgang noch ein bisschen weiter, vllt noch ein paar KEs, aber irgendwann geht hier das Licht aus. Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen. Entweder man geht schnell einkaufen oder Essen. Dazu kommt, dass ich zuhause noch die Energiekosten und die Arbeit habe. Hand aufs Herz: wer von den Aktionären hier bestellt denn selbst bei HF? Was glaubt ihr, wie sich die Kosten für den Wareneinsatz nach diesem Sommer und der mageren Ernte entwickeln werden?