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    AKTIE IM FOKUS

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    Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh senkt Umsatz- und Ergebnisprognosen
    • Aktie fällt nach Prognosesenkung auf Rekordtief
    • Börsenwert sinkt unter 400 Millionen Euro
    AKTIE IM FOKUS - Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hellofresh haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten auf reduzierte Jahresziele des Kochboxenversenders reagiert.

    Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um weitere vier Prozent auf 2,44 Euro ab, nachdem sie im Xetra-Handel bereits auf ein Rekordtief gefallen waren und letztlich um 6,2 Prozent nachgegeben hatten. Damit hatte sich der bisherige Jahresverlust auf knapp 60 Prozent summiert.

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    Zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 hatten die Hellofresh-Papiere noch fast 100 Euro gekostet. Seither war es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - steil abwärts gegangen.

    Am Donnerstagabend senkte das Unternehmen in Erwartung eines kräftigen Umsatzrückgangs und einer schwächer als gedachten Gewinnentwicklung im dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr.

    Nach dem drastischen Kursrückgang ist das Unternehmen an der Börse inzwischen weniger als 400 Millionen Euro wert. Zu Spitzenzeiten hatte die Marktkapitalisierung bei mehr als 16 Milliarden Euro gelegen.

    Wegen des hohen Börsenwerts war die Hellofresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch mal im Dax gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDax .

    Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro./edh/nas/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    HelloFresh

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    -40,90 %
    -68,08 %
    -92,30 %
    -97,36 %
    -80,22 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25.378 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,37 %/+267,35 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Ausübung von Put-Optionen zu 4,40 € durch den Active Ownership Fund, wodurch dieser Aktien deutlich über dem Kurs von rund 2,67 € erwerben musste. Diskutiert wird eine Zero-Cost-Collar-Absicherung mit Calls bei 6 € bis Ende 2026: Sie begrenzt Risiken, wird aber teils als Signal für eine mögliche Erholung interpretiert. Der Fonds hält weiter etwa 8,43 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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    dpa-AFX
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