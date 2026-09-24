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    Besonders beachtet!

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    Gen Digital - Aktie verliert deutlich -12,42 % - 24.09.2026

    Die Gen Digital Aktie notiert am 24.09.2026 mit -12,42 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Gen Digital - Aktie verliert deutlich -12,42 % - 24.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Gen Digital ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit, spezialisiert auf Datenschutz und Privatsphäre. Hauptprodukte sind Antivirus-Software, Identitätsschutz und VPN-Dienste. Es konkurriert mit McAfee, Kaspersky und NortonLifeLock und hebt sich durch innovative Lösungen und Benutzerfreundlichkeit ab.

    Gen Digital Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 24.09.2026

    Bei Gen Digital geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -12,42 % nach und notiert bei 20,240. Es bleibt ungemütlich für Gen Digital: Nach einem Rückgang von -3,02 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -12,42 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die Gen Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,59 %.

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    Auf Wochensicht hat die Gen Digital Aktie damit -24,31 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gen Digital eine negative Entwicklung von -1,66 % erlebt.

    Während Gen Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

    Gen Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,31 %
    1 Monat -18,29 %
    3 Monate +12,59 %
    1 Jahr -5,67 %
    Stand: 24.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Gen Digital Aktie

    Es gibt 599 Mio. Gen Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,40 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 24.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 24.09.2026 im US 500.

    Börsen Update USA - 24.09. - US 30 schwach -0,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Gen Digital Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Gen Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gen Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gen Digital

    -11,66 %
    -24,35 %
    -18,34 %
    +12,59 %
    -5,67 %
    +30,42 %
    +6,65 %
    +5,23 %
    +1.061,26 %
    ISIN:US6687711084WKN:A2PUXE
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