JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Sparte Klebstoffe rechnet mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis von 6,0 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 3,5 Prozent./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 74,24EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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