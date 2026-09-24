JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Sparte Klebstoffe rechnet mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis von 6,0 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 3,5 Prozent./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 74,24EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 22:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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