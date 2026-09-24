JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine weitere enttäuschende Vorabmeldung zu den anstehenden Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung für Hellofresh weiter eintrüben./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,80 % und einem Kurs von 2,434EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,35

Kursziel alt: 8,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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