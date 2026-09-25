Der „2026 Global Carbon Neutrality Report" untersucht auf einem Forum an der Tsinghua-Universität die treibenden Kräfte und Hindernisse auf dem Weg zur weltweiten CO₂-Neutralität

Die Veranstaltung war Teil einer Veranstaltungsreihe anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Institute for Carbon Neutrality (ICON) an der Tsinghua-Universität und des sechsten Jahrestags der chinesischen „Dual-Carbon"-Ziele. Dies fiel zudem mit dem Beginn des Zeitraums des 15. Fünfjahresplans in China zusammen.

PEKING, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Internationale Experten und politische Entscheidungsträger trafen sich am 22. September an der Tsinghua-Universität zu einem hochrangigen Seminar über die globale CO₂-Neutralität, um den „ 2026 Global Carbon Neutrality Annual Progress Report " („Jahresfortschrittsbericht 2026 zur globalen CO₂-Neutralität") vorzustellen, der die Faktoren untersucht, die den Übergang in 198 Ländern und Regionen beschleunigen oder behindern.

Das Seminar brachte Perspektiven aus Regierung, Wissenschaft und internationalen Organisationen zum globalen Übergang zusammen. Zu den Rednern gehörten Li Gao, Vizeminister des chinesischen Ministeriums für Ökologie und Umwelt; Zhang Laibin, Vorsitzender des Akademischen Ausschusses der China University of Petroleum (Peking); Zeng Rong, geschäftsführender Vizepräsident der Tsinghua-Universität; sowie Erik Solheim, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen und Exekutivdirektor des UNEP, der eine Videobotschaft übermittelte. Den Vorsitz des Seminars hatte He Kebin, Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Dekan des Instituts für CO₂-Neutralität der Tsinghua-Universität.

Wang Can, Professor an der Tsinghua-Universität, stellte den Bericht 2026 vor, der sich auf mehr als 200 Indikatoren stützt, um die Fortschritte auf dem Weg zur CO₂-Neutralität in 198 Ländern und Regionen zu bewerten, die Entwicklung nachzuverfolgen sowie die zugrunde liegenden treibenden Kräfte und Hindernisse des globalen Übergangs zu ermitteln.

Der Bericht nennt mehrere Trends:

Eine neue Phase des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zeichnet sich ab , zunehmend vom technologischen Fortschritt angetrieben, aber von breiteren systemischen Rahmenbedingungen geprägt.

, zunehmend vom technologischen Fortschritt angetrieben, aber von breiteren systemischen Rahmenbedingungen geprägt. Ausgereifte Technologien gewinnen an Dynamik , wobei sich Wind- und Solarenergie, Energiespeicher sowie Elektrofahrzeuge weiterhin rasch verbreiten.

, wobei sich Wind- und Solarenergie, Energiespeicher sowie Elektrofahrzeuge weiterhin rasch verbreiten. Engpässe auf Systemebene sind nach wie vor erheblich , darunter begrenzte Netzintegrationskapazitäten, hohe Finanzierungskosten, Lücken in den Marktmechanismen sowie Hindernisse für die internationale Verbreitung von Technologien.

, darunter begrenzte Netzintegrationskapazitäten, hohe Finanzierungskosten, Lücken in den Marktmechanismen sowie Hindernisse für die internationale Verbreitung von Technologien. Neue Technologien stehen vor zusätzlichen Herausforderungen bei der Kommerzialisierung . Sauberer Wasserstoff sowie die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) stoßen weiterhin auf Hindernisse in Bezug auf Nachfrage, Infrastruktur und tragfähige Geschäftsmodelle.

. Sauberer Wasserstoff sowie die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) stoßen weiterhin auf Hindernisse in Bezug auf Nachfrage, Infrastruktur und tragfähige Geschäftsmodelle. Sich entwickelnde Volkswirtschaften sehen sich mit besonders großen Hindernissen konfrontiert, darunter hohe Finanzierungskosten, Handelshemmnisse sowie unzureichende Systemkapazitäten zur Aufnahme und zum Einsatz grüner Technologien.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwar die Technologiekosten sinken und der Einsatz an Fahrt gewinnt, Tempo sowie Umfang des globalen Übergangs jedoch zunehmend davon abhängen, ob sich Finanzierung, Infrastruktur, Märkte und internationale Zusammenarbeit parallel zum technologischen Fortschritt entwickeln können.

Der vollständige Bericht ist über den Global Carbon Neutrality Progress Tracker der Tsinghua-Universität auf www.cntracker.tsinghua.edu.cn verfügbar.

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