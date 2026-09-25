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    XPRIZE Wildfire vergibt 4,55 Millionen US-Dollar an Innovatoren für Fortschritte bei der Erkennung von Waldbränden und der Reaktion darauf

    XPRIZE Wildfire vergibt 4,55 Millionen US-Dollar an Innovatoren für Fortschritte bei der Erkennung von Waldbränden und der Reaktion darauf
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Ein internationaler Wettbewerb würdigt bahnbrechende Fortschritte bei Technologien, die darauf abzielen, Waldbrände in ihrem frühesten, am besten beherrschbaren Stadium zu erkennen und zu bekämpfen

    NEW YORK, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- XPRIZE, die weltweit führende Organisation für die Konzeption und Durchführung groß angelegter Anreizwettbewerbe zur Lösung der großen Herausforderungen der Menschheit, gab heute die Preisträger in beiden Wettbewerbsbereichen von XPRIZE Wildfire bekannt, einem 2023 ins Leben gerufenen globalen Wettbewerb mit einem Preisgeld von 11 Millionen US-Dollar, der Innovationen im Bereich der Brandbekämpfungstechnologien vorantreiben soll. Die Preisträger wurden im Rahmen der Preisverleihung der XPRIZE Wildfire Awards bekannt gegeben, die im New York City Fire Museum stattfand.

    XPRIZE Wildfire Logo

    XPRIZE Wildfire wurde ins Leben gerufen, um neue Technologien zur Verhinderung verheerender Waldbrände zu entwickeln und damit eine sichere Koexistenz von Menschen mit nützlichen Waldbränden zu ermöglichen. Der von PG&E, der Gordon and Betty Moore Foundation, der Minderoo Foundation sowie Lockheed Martin gesponserte Wettbewerb stellte die Teams in zwei sich ergänzenden Wettbewerbsbereichen vor Herausforderungen: Space-Based Wildfire Detection & Intelligence sowie Autonomous Wildfire Response. Gemeinsam wollten die Teams der beiden Wettbewerbsbereiche nachweisen, dass Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Autonomie die Art und Weise verändern können, wie Waldbrände in ihrem Anfangsstadium, der frühesten und am besten kontrollierbaren Phase, erkannt und bekämpft werden, um die Zeit zwischen Erkennung und schneller Reaktion zu verkürzen, Managementmaßnahmen zu unterstützen sowie negative Auswirkungen zu minimieren. 

    „Verheerende Waldbrände werden immer extremer, kostspieliger und schwieriger zu bewältigen, weshalb schnellere und effektivere Lösungsansätze immer dringlicher werden", sagte Andrea Santy, leitende Programmdirektorin von XPRIZE Wildfire. „Diese Teams haben die Grenzen des heute Möglichen erweitert und dabei bedeutende Fortschritte bei der Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden erzielt. Gleichzeitig haben sie aufgezeigt, in welchen Bereichen weitere Innovationen erforderlich sind, um diese Technologien für den großflächigen Einsatz in der Praxis vorzubereiten."

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