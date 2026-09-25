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    Hensoldt verkaufen? Kupfer auf Rekordniveau! Power Metallic Mines profitiert! Nordex mit Newsflow!

    Sorgen um das Angebot treffen auf einen wachsenden Bedarf durch Stromnetze, Elektrifizierung und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Das treibt den Kupferpreis auf Rekordniveau. Ein Profiteur mit Nachholpotenzial ist Power Metallic Mines. Die Kanadier …

    Hensoldt verkaufen? Kupfer auf Rekordniveau! Power Metallic Mines profitiert! Nordex mit Newsflow!
    Foto: esg-aktien.de
    Sorgen um das Angebot treffen auf einen wachsenden Bedarf durch Stromnetze, Elektrifizierung und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Das treibt den Kupferpreis auf Rekordniveau. Ein Profiteur mit Nachholpotenzial ist Power Metallic Mines. Die Kanadier entwickeln ein Weltklasseprojekt mit großem Kupferanteil. Aus Sicht von Analysten und des CEOs notiert die Aktie zu niedrig. Die jüngste Ressourcenschätzung überzeugte und das Potenzial dürfte noch größer sein. Kein Kurspotenzial hat Hensoldt. Dieser Meinung sind jedenfalls Analysten. Sie zweifeln am langfristigen Wachstum und halten den Bewertungsaufschlag zu Renk und Rheinmetall für nicht gerechtfertigt. Als ambitioniert bewertet gilt auch Nordex. Doch die Norddeutschen sorgen durch kontinuierlichen Newsflow immer wieder für neue Kursimpulse.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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