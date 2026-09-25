Bundestag und Bundesrat sollen erneuten Tankrabatt besiegeln
- Bundestag beschließt neuen Tankrabatt ab Oktober
- Benzin und Diesel werden um 14 Cent je Liter billiger
- Staat erwartet bis zu 2,5 Milliarden Euro Ausfälle
BERLIN (dpa-AFX) - Zur Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer von hohen Spritpreisen soll am Freitag der Weg für einen erneuten Tankrabatt frei gemacht werden. Die schwarz-rote Koalition will eine dafür vorgesehene Steuersenkung im Bundestag beschließen. Kurz darauf soll das Gesetz dann auch gleich den Bundesrat passieren, damit es noch zum 1. Oktober in Kraft treten kann.
Bis 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin damit um 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet, ergibt sich eine Entlastung um 17 Cent pro Liter. Beim Staat wird dadurch mit Steuerausfällen von bis zu 2,5 Milliarden Euro gerechnet, die Bund und Ländern jeweils zur Hälfte tragen sollen. Bereits im Mai und Juni hatte es einen solchen Tankrabatt gegeben, um stark gestiegene Preise infolge des Iran-Kriegs abzufedern./sam/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 6,51 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 241,88 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5180. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -16,72 %/+9.417,58 % bedeutet.
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Ich bin bei der DKB und das funktioniert bestens
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.