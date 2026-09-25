Bundestag und Bundesrat sollen erneuten Tankrabatt besiegeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 6,51 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 241,88 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5180. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -16,72 %/+9.417,58 % bedeutet.