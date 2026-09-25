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    Xi

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    USA und China müssen verantwortungsvoll handeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi mahnt China und USA zu verantwortlichem Handeln
    • Xi und Trump erzielen beim Treffen Übereinstimmungen
    • Chinas Vision umfasst Wohlstand und Taiwanfrage bis 2049
    Xi - USA und China müssen verantwortungsvoll handeln
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat während seines Besuchs in den USA beide Länder zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen. Ungeachtet zahlreicher Konflikte im bilateralen Verhältnis der beiden Großmächte sagte Xi bei einem Staatsbankett im Weißen Haus, China und die USA stünden erneut vor einem "historischen Ausgangspunkt". Beide Seiten sollten Verantwortung zeigen und einen neuen Weg finden, wie große Länder miteinander zurechtkommen können, erklärte er.

    Bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hätten beide in einen offenem und intensiven Austausch "zahlreiche neue Übereinstimmungen" erzielt, sagte Xi weiter - ohne nähere Details zu nennen.

    Xi zog außerdem eine Parallele zwischen Trumps Wahlversprechen, Amerika wieder großartig zu machen (Make America Great Again), und seiner Vision von einer Wiederbelebung Chinas, auch bekannt als der chinesische Traum. Beide Ziele seien "großartig" und könnten sich gegenseitig ergänzen, sagte er.

    Teil der Vision ist es, China bis 2049 - also einhundert Jahre nach Gründung der Volksrepublik - zu einem wohlhabenden Land zu entwickeln. Zu der Idee gehört auch die Lösung der sogenannten "Taiwan-Frage". China erhebt Anspruch auf die seit Jahrzehnten unabhängig und demokratisch regierte Insel und schließt auch eine militärische Einnahme Taiwans nicht aus. Die USA unterstützen Taiwan, unter anderem mit Waffenverkäufen./jon/DP/zb







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