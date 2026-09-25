USA und China müssen verantwortungsvoll handeln

WASHINGTON (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat während seines Besuchs in den USA beide Länder zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen. Ungeachtet zahlreicher Konflikte im bilateralen Verhältnis der beiden Großmächte sagte Xi bei einem Staatsbankett im Weißen Haus, China und die USA stünden erneut vor einem "historischen Ausgangspunkt". Beide Seiten sollten Verantwortung zeigen und einen neuen Weg finden, wie große Länder miteinander zurechtkommen können, erklärte er.

Bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hätten beide in einen offenem und intensiven Austausch "zahlreiche neue Übereinstimmungen" erzielt, sagte Xi weiter - ohne nähere Details zu nennen.