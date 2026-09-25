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    Wirtschaftssenatorin erwartet neue Marine-Aufträge für Hamburger Werften

    Für Sie zusammengefasst
    • Leonhard erwartet neue Werftaufträge aus Berlin
    • Klumpenrisiko beim Fregattenbau soll vermieden werden
    • Blohm+Voss bleibt durch Marineaufträge ausgelastet
    Wirtschaftssenatorin erwartet neue Marine-Aufträge für Hamburger Werften
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erwartet aus dem Verteidigungsministerium neue Aufträge für Hamburger Werften. Das Ministerium sollte ein Eigeninteresse haben, ein Klumpenrisiko beim Fregattenbau zu vermeiden, sagte Leonhard der Deutschen Presse-Agentur. Geführt wird das Bundesministerium von ihrem norddeutschen Parteikollegen Boris Pistorius.

    Das Ministerium dürfe sich nicht in eine Situation bringen, am Ende mit nur einem Anbieter verhandeln zu müssen, sagte sie. "Meine Erwartungshaltung ist, dass man im nächsten Schritt auf Hamburg guckt und auch auf die Peene-Werft in Wolgast." Wolgast liegt im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns.

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    Zur Auslastung der Rheinmetall -Werft Blohm+Voss in Hamburg sagte Leonhard: "Meine Wahrnehmung ist, dass die Auslastung hier zunächst gesichert ist." Es werde an Flottendienstbooten gebaut, und Korvetten müssten ausgestattet werden. "Die Auslastung ist nicht ein Thema von morgen, aber ein Thema von übermorgen."

    Das Verteidigungsministerium hatte im Juni überraschend bekanntgegeben, den Bau von sechs Fregatten des Typs F126 zu stoppen. Aus Deutschland war die NVL Group beteiligt, die vom Rüstungskonzern Rheinmetall gekauft worden war. Die Schiffe sollten in Hamburg, Wolgast und Kiel gebaut werden.

    Den neuen Auftrag erhielt die Kieler Werftengruppe TKMS , die Fregatten des Typs Meko A-200 DEU bauen wird. TKMS hat einen hohen Auftragsbestand./lkm/hal/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 995,5 auf Lang & Schwarz (24. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 45,69 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +35,62 %/+90,87 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor und die Stabilisierung der Rheinmetall-Aktie um 1.000 Euro. Diskutiert werden mögliche neue Kursziele nach einer Konferenz mit Berenberg und Goldman Sachs sowie die Frage, ob Großaufträge trotz bereits über 80 Mrd. Euro Auftragsbestand den Kurs drehen können. Zusätzliche Aufträge könnten Auslastung und Gewinne deutlich erhöhen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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