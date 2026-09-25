dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Gewinne erwartet
- Dax dürfte dank sinkender Ölpreise zulegen
- US-Börsen schließen uneinheitlich und nahezu stabil
- Nikkei steigt während Hongkongs Börse nachgibt
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem Dax ein versöhnlicher Wochenschluss. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 25.402 Punkte. Damit würde es der Dax auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste nach dem europäischen Handel aufholen.
USA: - DOW IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,31 Prozent nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent aufwärts. Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 1,7 Prozent ein. In China ruhte der Handel feiertagsbedingt. Gemischte Vorgaben aus den USA und ein auf hohem Niveau stabilisierter Ölpreis sorgten für Zurückhaltung. Trotz etlicher Streitpunkte zeichnete US-Präsident Donald Trump unterdessen beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping ein demonstrativ harmonisches Bild der Beziehungen. Trump empfing Chinas Staatschef in Washington mit viel Pomp und überhäufte ihn mit Lobeshymnen. Xi erwiderte warme Worte, platzierte aber auch mahnende Äußerungen. Während des Staatsbesuchs wurden kaum konkrete Ergebnisse bekannt.
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DAX 25.266,53 -0,57%
XDAX 25.384,89 0,11%
EuroSTOXX 50 6.272,50 -0,43%
Stoxx50 5.341,58 -0,21%
DJIA 51.349,98 -0,31%
S&P 500 7.704,13 -0,03%
NASDAQ 100 30.478,86 0,03%°
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RENTEN:
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Bund-Future 119,83 0,13%°
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1372 -0,07%
USD/Yen 158,23 -0,40%
Euro/Yen 179,95 -0,47%°
BITCOIN:
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Bitcoin 84.200 -0,22%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
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Brent 105,73 -0,87 USD WTI 93,17 -1,44 USD°
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂