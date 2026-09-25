DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem Dax ein versöhnlicher Wochenschluss. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 25.402 Punkte. Damit würde es der Dax auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste nach dem europäischen Handel aufholen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - DOW IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,31 Prozent nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent aufwärts. Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 1,7 Prozent ein. In China ruhte der Handel feiertagsbedingt. Gemischte Vorgaben aus den USA und ein auf hohem Niveau stabilisierter Ölpreis sorgten für Zurückhaltung. Trotz etlicher Streitpunkte zeichnete US-Präsident Donald Trump unterdessen beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping ein demonstrativ harmonisches Bild der Beziehungen. Trump empfing Chinas Staatschef in Washington mit viel Pomp und überhäufte ihn mit Lobeshymnen. Xi erwiderte warme Worte, platzierte aber auch mahnende Äußerungen. Während des Staatsbesuchs wurden kaum konkrete Ergebnisse bekannt.

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DAX 25.266,53 -0,57%

XDAX 25.384,89 0,11%

EuroSTOXX 50 6.272,50 -0,43%

Stoxx50 5.341,58 -0,21%



DJIA 51.349,98 -0,31%

S&P 500 7.704,13 -0,03%

NASDAQ 100 30.478,86 0,03%°



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RENTEN:



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Bund-Future 119,83 0,13%°

DEVISEN:



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Euro/USD 1,1372 -0,07%

USD/Yen 158,23 -0,40%

Euro/Yen 179,95 -0,47%°



BITCOIN:



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Bitcoin 84.200 -0,22%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 105,73 -0,87 USD WTI 93,17 -1,44 USD°

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