Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef
- Jens Grösch wird ab Dezember neuer Finanzchef
- Der bisherige Finanzchef Philippe Vienney geht
- Grösch kommt vom Softwarehaus dSPACE zu Hella
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Jens Grösch (50) übernehme zum 1. Dezember das Ressort, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Vor zwei Wochen hatten die Lippstädter mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Philippe Vienney seinen Vertrag nicht verlängert.
Grösch hat seine Laufbahn den Angaben zufolge bei Hella begonnen und arbeitete zuletzt als Finanzchef beim Software- und Elektronikspezialisten dSPACE. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia ./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie
Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 8,81 auf Lang & Schwarz (25. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.