Tocvan berichtet positive Ergebnisse der Säulenlaugung im geschlossenen Kreislauf bei Gran Pilar

Bis zu 82 % Gold- und 58 % Silbergewinnung; feinere Zerkleinerung verbessert die Gewinnung; Agglomeration nicht erforderlich

Hermosillo, Mexiko / 25. September 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) gibt die endgültigen Ergebnisse eines unabhängigen metallurgischen Programms zur Säulenlaugung im geschlossenen Kreislauf an einem Mischprobenmaterial aus dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt.

Die Arbeiten wurden vom Laboratorio Tecnológico de Metalurgia S.A. de C.V. (LTM ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015) an etwa 1.037 Kilogramm Ausgangsmaterial durchgeführt, das auf zwei Korngrößen (P80 3/4" und P80 3/8") zerkleinert und sowohl agglomeriert (Portlandzement) als auch nicht agglomeriert getestet wurde. Vier Säulen mit einem Durchmesser von 6 Zoll, die jeweils mit ca. 146 kg Erz bis zu einer Höhe von ca. 5 Metern befüllt waren, wurden 84 Tage lang (3 Tage Einwirkung, 77 Tage Auslaugung, 4 Tage Waschen, 3 Tage Entwässerung) bei einer angestrebten Berieselungsrate von 12 l/h/m² und 1 g/l NaCN betrieben. Die Versuche wurden durchgeführt, um die Gewinnungsstrategie für die Pilotanlage zu optimieren, deren Fertigstellung kurz bevorsteht.

Wesentliche Highlights

Durchschnittsgehalt des Ausgangsmaterials: ca. 2,19–2,21 g/t Au und ca. 14,9–15,4 g/t Ag

Bottle-Roll-Versuche (100 % minus 10 Mesh, 72 Stunden): Gewinnungsrate von 89–91 % Au und ca. 73 % Ag.

Säulen mit geschlossenem Kreislauf nach 77 Tagen Auslaugung: P80 3/8”: 81,6–82,3 % Au und 54,8–58,0 % Ag P80 3/4”: 75,4–76,4 % Au und 49,1–52,4 % Ag

Eine feinere Zerkleinerung verbesserte die Goldgewinnung um etwa 6 Prozentpunkte.

Die Agglomeration führte zu keiner wesentlichen Verbesserung der Gold- oder Silbergewinnung und erhöhte den Zyanidverbrauch.

Nicht agglomerierte Säulen verbrauchten weniger NaCN (1,08–1,29 kg/t gegenüber 1,55–1,74 kg/t). Der Kalkverbrauch war ähnlich (ca. 3,65–3,84 kg/t CaO).

Die Kupferauslösung war gering (3,3–5,4 %).

Ag:Au-Verhältnis von ca. 4,7–5,0.

Die Ergebnisse stellen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Haufenlaugungsversuch mit einer Massenprobe aus dem Jahr 2023 dar (62 % Au über 46 Tage bei gröberem Material) und sprechen für eine Haufenlaugung in der 50.000-Tonnen-Pilotanlage, deren erste Produktion für das 4. Quartal 2026 angestrebt wird.

Zusammenfassung der Säulenlaugung

Säule Zerkleinerung (P80) Agglomeriert Au Gewinnungsrate (%) Ag Gewinnungsrate (%) Cu Gewinnungsrate (%) NaCN (kg/t) CaO (kg/t) CL-01 3/4" Ja 76,41 52,44 4,20 1,55 3,84 CL-02 3/4" Nein 75,36 49,12 5,13 1,08 3,67 CL-03 3/8" Ja 81,63 54,84 3,26 1,74 3,83 CL-04 3/8" Nein 82,25 57,99 5,36 1,29 3,65

Der Zyklus umfasst 77 Auslaugungstage + 4 Wasch- + 3 Entwässerungstage. Die berechneten Gehalte stimmten gut mit den Analysewerten überein.

„Diese Ergebnisse aus der geschlossenen Säulenlaugungsanlage vermitteln uns ein viel klareres Bild davon, wie sich das Material aus Gran Pilar unter Haufenlaugungsbedingungen verhalten wird, während wir den 50.000-Tonnen-Pilotversuch abschließen“, sagte Christopher Gordon, CEO von Tocvan. „Eine Goldgewinnungsrate von 75 bis 82 Prozent bei kommerziellen Zerkleinerungsgrößen ohne Agglomeration stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Großversuch im Jahr 2023 dar und spricht für eine erste Produktion noch in diesem Jahr.

Auf Wunsch mehrerer großer Abnehmer, die unser Material prüfen, haben wir zusätzliche metallurgische Untersuchungen und Arbeiten zur Produktcharakterisierung eingeleitet. Dieses Programm soll deren Due-Diligence-Anforderungen erfüllen und uns in die Lage versetzen, Gold-Silber-Produkte zu kommerziellen Konditionen zu verkaufen, sobald der Pilotbetrieb anläuft.“

Unterstützende Tests

Statische Auslaugung (6 Tage, 33 % Feststoffgehalt): 56–64 % Au und 39–45 % Ag; ein nützlicher Indikator für die untere Grenze der Säulenleistung.

Die Analysen des gesiebten Ausgangsmaterials zeigen, dass Gold und Silber über alle Korngrößenfraktionen verteilt sind, wobei ein größerer Anteil im Feinanteil unter 10 Mesh liegt. Der Goldanteil in der Grobfraktion (+140 Mesh) betrug ca. 8,4–8,6 % des Gesamtgoldgehalts; dies liegt unter dem Schwellenwert von 25 %, den LTM zur Einstufung von Material als frei goldhaltig verwendet.

Mehrelement-ICP: Cu ca. 0,05 %, Zn ca. 1,05–1,09 %, S ca. 0,08 %, As ca. 30–37 ppm. Der geringe Gehalt an zyanidlöslichem Kupfer steht im Einklang mit der mäßigen Cu-Gewinnung in den Säulen.

Betriebsbeobachtungen

Bei allen vier Säulen kam es bei der vorgesehenen Berieselungsrate von 12 l/h/m² zu einer Flüssigkeitsansammlung an der Oberfläche. Die tatsächlich angewandten durchschnittlichen Berieselungsraten wurden auf 5,4–7,8 l/h/m² reduziert. Agglomerierte Säulen liefen mit etwas höheren Durchschnittsraten als nicht agglomerierte Säulen. LTM kommt zu dem Schluss, dass das Material bei beiden Zerkleinerungsgrößen mäßig gut für die Zyanid-Haufenlaugung geeignet ist, wobei die 3/8"-Zerkleinerung die besten Gold- und Silbergewinnungsraten liefert. Eine Agglomeration ist für die Extraktion nicht erforderlich und erhöht den Reagenzienverbrauch.

Relevanz für das Pilotprojekt Gran Pilar

Diese Säulenversuche im geschlossenen Kreislauf wurden unter Bedingungen betrieben, die näher an den industriellen Bedingungen lagen als bei den „Bottle Rolls“ oder dem früheren Kurzzyklus-Großversuch. Eine Goldgewinnungsrate von 75–82 % bei Korngrößen für die Haufenlaugung, ein moderater Zyanidverbrauch bei nicht agglomeriertem Erz und geringe Kupferinterferenzen stützen das genehmigte 50.000-Tonnen-Pilotprojekt des Unternehmens zur Haufenlaugung (Ziel: ca. 70 % Au in früheren Prognosen) sowie den Weg zum ersten Gold-Silber-Barren.

Eine feinere Zerkleinerung (P80 3/8") ist der wichtigste Hebel für eine höhere Gewinnung. Ob diese zusätzliche Gewinnung die Zerkleinerungskosten ausgleicht, sollte im Pilotprojekt und in der anschließenden technischen Planung bewertet werden. Ein Vergleich zwischen dem Carbon- und dem Merrill-Crowe-Verfahren ist möglich, sobald der Gehalt der edelmetallhaltigen Lösung und das Ag:Au-Verhältnis aus dem Pilotprojekt bekannt sind.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 22 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,8 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp. und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Probenvorbereitung, die Brandprobe, die ICP-OES-Analyse sowie die metallurgischen Untersuchungen wurden von LTM in Hermosillo durchgeführt. Die berechneten Gehalte stimmten für Au, Ag und Cu weitgehend mit den Analyseergebnissen überein. Der Reagenzienverbrauch wird auf der Grundlage einer Reinheit von 97 % NaCN bzw. 43 % CaO angegeben, wie sie im Labor verwendet wurden.

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Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 0,75CAD auf CSE (24. September 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.

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