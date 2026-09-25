Costco Wholesale schlägt Gewinnprognosen – doch diese Kennzahl enttäuscht

Die Aktie bewegte sich nach Börsenschluss kaum. Der Grund: Die Zahl der zahlenden Mitgliedschaften stieg schwächer als von Analysten prognostiziert. Diese Zahl ist für das Geschäftsmodell von Costco essenziell: Denn die Gewinnmargen sind extrem gering, und der Konzern erzielt seinen Gewinn hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge. Die Großhandelsläden des Konzerns sind ausschließlich zahlenden Mitgliedern zugänglich.

Costco Wholesale hat die Gewinnerwartungen der Wall Street übertroffen. Die US-amerikanische Großhandelskette erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 30. August endete, einen bereinigten Gewinn von 6,75 US-Dollar je Aktie. Das war mehr, als die von Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Der Gewinn pro Aktie stieg durch Zollrückerstattungen um 15 Cent.

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Im abgelaufenen Quartal erhielt Costco 184 Millionen US-Dollar an Zollrückerstattungen zurück. Für das laufende Quartal meldete das Management bereits Erstattungen in etwa gleicher Höhe. Costco nutzte die Mittel vor allem, um Fleisch, Obst und Gemüse, Getränke und Haushaltsartikel günstiger anzubieten.

Auch der Verkauf legte zu. Die bereinigten Umsätze vergleichbarer Filialen stiegen um 6,7 Prozent und übertrafen damit die Erwartungen. Besonders gut liefen die Bereiche Benzin und Reisen. Auch Haushaltsartikel, kleinere Elektrogeräte und Kosmetik trugen zum Umsatzwachstum bei. Digital generierte Umsätze stiegen auf vergleichbarer Basis um fast 20 Prozent.

Jüngere Kunden gewinnen für Costco zunehmend an Bedeutung. Die Zahl der Mitglieder unter 40 Jahren ist nach Unternehmensangaben seit der Pandemie um fast 60 Prozent gestiegen. Diese Altersgruppe macht inzwischen mehr als ein Viertel der Kundschaft aus. Laut Konzernchef Ron Vachris geben solche Kunden anfangs weniger aus, steigern ihre Ausgaben aber mit der Zeit.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg der Kurs der Cosco-Wholesale-Aktie um 0,17 Prozent und erreichte 898 US-Dollar je Anteilschein.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Costco Wholesale Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 791,5EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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