Wird dies zu einem Umkehrsignal?

Ursprünglich wurde für die Aktie ein Kursziel von 362,47 US-Dollar berechnet. Dieses Ziel könnte nun allerdings schwieriger zu erreichen sein. Grund dafür ist das mögliche Doppelhoch, das sich im Bereich der aktuellen Rekordstände gebildet hat.

Nach der letzten großen Aufwärtsbewegung im Jahr 2025 legte die Apple-Aktie zu Beginn dieses Jahres zunächst eine kurze Pause ein. Ab Anfang Mai setzte jedoch wieder eine kräftige Erholung ein. Ende Juli erreichte die Aktie schließlich ein Rekordhoch bei 344,27 US-Dollar.

Weitere Kursverluste würden dieses negative Szenario verstärken. Wirklich bestätigt wäre es allerdings erst, wenn die Aktie nachhaltig unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 320,60 US-Dollar fällt. Solange diese Marke hält, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Apple doch noch bis auf 362,47 US-Dollar steigt.

Sollte die Aktie dagegen unter den EMA 50 fallen, könnte der Kurs zunächst bis zum kurzfristigen Aufwärtstrend bei rund 309,94 US-Dollar zurückgehen. Wird anschließend auch der seit April bestehende Aufwärtstrend gebrochen, wären deutlichere Rücksetzer möglich. In diesem Fall könnten zunächst 299,74 US-Dollar und anschließend der EMA 200 (rote Linie) bei 291,71 US-Dollar in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 320,60 US-Dollar

Kursziele : 309,94 und 299,74 US-Dollar

Renditechance via DN5AFS : 80 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN291J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,69 - 3,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 295,4666 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 295,4666 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 337,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5AFS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,71 - 3,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 379,35 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 379,35 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 337,02 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 299,74 US-Dollar Hebel: 7,95 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.