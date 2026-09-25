Gegen den Trend stark

Die aktuelle Abwärtsbewegung könnte nun eine normale Verschnaufpause nach dem vorherigen Anstieg darstellen. Charttechnisch lässt sie sich als sogenannte bullische Flagge einordnen. Ein Ausbruch nach oben wäre daher ein mögliches Szenario. In diesem Fall könnte der Widerstandsbereich zwischen 87,02 und 87,34 Euro in den Fokus rücken.

Nach der klassischen Dow-Theorie besteht seit dem aktuellen Jahrestief bei 76,08 Euro von Anfang Juni bislang eine Bewegung in zwei Wellen. Die erste führte die Aktie bis auf 82,94 Euro nach oben. Anschließend fiel der Kurs zurück und erreichte dabei den Ende Mai bestehenden Unterstützungsbereich bei 73,84 Euro.

Auf der Unterseite bleibt dagegen die Unterstützung bei 73,84 Euro entscheidend. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte sich der Abwärtsdruck verstärken und ein Rückgang bis zu den Jahrestiefs bei 67,08 Euro folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 80,30 Euro

Kursziele : 87,02 und 87,34 Euro

Renditechance via DN2Y4M : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2Y4M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,78 - 0,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 70,6191 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 70,6191 Euro akt. Kurs Basiswert: 78,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 87,34 Euro Hebel: 9,45 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3CK9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,82 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 86,1062 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 86,1062 Euro akt. Kurs Basiswert: 78,18 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,95 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.