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    Nestle stellt Teekapselsystem 'Special.T' ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé beendet nach 16 Jahren sein Teekapselsystem
    • Der Rückzug betrifft sieben europäische Länder
    • Teekapseln gibt es voraussichtlich bis Februar 2027
    Nestle stellt Teekapselsystem 'Special.T' ein
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein. Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Zuerst hatte "20 Minuten" über das Aus berichtet.

    Neben der Schweiz betrifft der Rückzug Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Die Teekapseln sollen verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Nestlé rechnet damit, dass sie noch bis Ende Februar 2027 verfügbar sein werden.

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    Neue "Special.T"-Maschinen werden bereits nicht mehr verkauft. Für Geräte mit laufender Garantie soll der Kundendienst bis dahin bestehen bleiben, wie es hieß.

    Nestlé begründet das Aus mit veränderten Gewohnheiten beim Teekonsum zu Hause und einer Überprüfung des Portfolios. Der Konzern wolle seine Mittel stärker auf Marken und Kategorien konzentrieren, die langfristiges Wachstum versprechen.

    "Special.T" war 2010 als weiteres Kapselsystem von Nestlé lanciert worden. Es knüpfte an das mit Nespresso-Kaffee etablierte Konzept portionierter Getränke an. Die Maschine erkannte die jeweilige Teesorte und passte Wassertemperatur und Brühzeit automatisch an.

    Bereits 2021 hatte Nestlé das Geschäft allerdings zurückgefahren und den Verkauf der Teekapseln vollständig in den eigenen Onlinehandel verlagert. Damals hatte ein Sprecher erklärt, das Produkt sei im Handel nicht erfolgreich genug gewesen./to/ra/AWP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 82,80 auf Lang & Schwarz (25. September 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -10,40 %/+19,88 % bedeutet.





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