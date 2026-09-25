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    Rockstone News - Tocvan vor dem nächsten großen Schritt

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    82% Goldgewinnung und erste kommerzielle Käufer klopfen bereits an

    Rockstone News - Tocvan vor dem nächsten großen Schritt - 82% Goldgewinnung und erste kommerzielle Käufer klopfen bereits an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

     

    Ein Bild, das draußen, Berg, Himmel, Gelände enthält. Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

     

    Jetzt wird es real. Gran Pilar steht kurz davor, die Schwelle vom Explorationsprojekt zum realen Goldproduzenten zu überschreiten. Während auf dem Projektgelände bereits die Infrastruktur für die Pilotanlage Gestalt annimmt, liefert Tocvan jetzt genau jene Daten, die vor dem Start entscheidend werden: Wie viel Gold lässt sich unter realitätsnahen Haufenlaugungsbedingungen tatsächlich gewinnen und wie sollte das Material dafür aufbereitet werden?

     

    Die Antwort fällt deutlich besser aus als beim großen Haufenlaugungstest von 2023: Wie Bei Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) in seiner heutigen Pressemitteilung berichtet, wurden in den neuen geschlossenen Säulentests bei feinerer Zerkleinerung bis zu 82,3% des Goldes gewonnen.

     

    Wie konkret Tocvan inzwischen auf den bevorstehenden Produktionsstart blickt, zeigt CEO Christopher Gordon in derselben Pressemitteilung. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um Metallurgie:„Diese Ergebnisse aus den geschlossenen Säulentests geben uns ein wesentlich klareres Bild davon, wie sich das Material von Gran Pilar unter Haufenlaugungsbedingungen verhalten wird, während wir die 50.000-t-Pilotanlage fertigstellen. Eine Goldausbeute von 75-82% bei kommerziellen Zerkleinerungsgrößen, ohne Agglomeration, stellt eine klare Verbesserung gegenüber dem Großproben-Test von 2023 dar und unterstützt die erste Produktion noch in diesem Jahr. Auf Wunsch mehrerer großer Käufer, die unser Material derzeit bewerten, haben wir zusätzliche metallurgische Untersuchungen und Arbeiten zur Produktcharakterisierung begonnen. Dieses Programm soll deren Due-Diligence-Anforderungen erfüllen und uns in die Lage versetzen, Gold-Silber-Produkte zu kommerziellen Konditionen zu verkaufen, sobald die Pilotanlage in Betrieb geht.“

     

    Für Aktionäre ist vor allem der zweite Teil bemerkenswert: Während die Pilotanlage noch fertiggestellt wird, beschäftigen sich offenbar bereits mehrere größere potenzielle Käufer mit dem Material von Gran Pilar. Damit verschiebt sich die Geschichte zunehmend von Exploration und Laborarbeit hin zu Produktion, Produktqualität und Vermarktung. Gran Pilar nähert sich damit genau jener Phase, auf die Tocvan seit Jahren hingearbeitet hat.

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