GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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