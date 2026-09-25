GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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